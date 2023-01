Milan-Inter è la finale della Supercoppa Italiana e si gioca mercoledì alle 20:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv in chiaro e streaming.

Il fascino di un derby è sempre irresistibile. Figurarsi quando mette in palio un trofeo, come avverrà al King Fhad Stadium di Riad, in Arabia Saudita. Sì, perché Milan e Inter, le due grandi protagoniste dello scorso campionato di Serie A, non si contenderanno la Supercoppa Italiana nel loro stadio, San Siro. Ma nella capitale del paese mediorientale, dove nelle ultime settimane è atterrato Cristiano Ronaldo, fresco di firma con l’Al-Nassr.

Destino ha voluto, insomma, che la seconda stracittadina tra le due squadre milanesi valevole per la Supercoppa si giocasse di nuovo oltreconfine. L’unico precedente, risalente all’estate 2011, andò in scena a Pechino, in Cina: a spuntarla, all’epoca, furono i rossoneri, che rimontarono il gol del vantaggio nerazzurro realizzato dall’olandese Sneijder prima con Ibrahimovic e poi con Boateng. Ne è passata davvero tanta di acqua sotto i ponti da quella partita ma la rivalità tra Diavolo e Biscione, se vogliamo, si ulteriormente acuita dopo l’avvincente lotta per il tricolore nell’ultima stagione, che ha visto prevalere il Milan al fotofinish. L’Inter invece si accontentò di sollevare la Coppa Italia nella finale dell’Olimpico con la Juve, già battuta qualche mese prima in Supercoppa.

La Supercoppa per risollevare l’umore

Con un successo, infatti, gli uomini di Simone Inzaghi raggiungerebbero proprio i loro odiati cugini nell’albo d’oro, con sette trionfi per parte. Vincere la Supercoppa sarebbe un toccasana per entrambe, considerando che lo scudetto sembra aver preso la via di Napoli (il Milan è a -9 dagli azzurri, l’Inter addirittura a -11).

Senza dimenticare che il 2023 ha regalato finora poche soddisfazioni a nerazzurri e rossoneri, alle prese con una forte discontinuità di rendimento. L’Inter aveva iniziato col botto infliggendo la prima sconfitta al Napoli, ma poi ha dilapidato due punti sul campo del Monza, facendosi raggiungere nel finale. Poi sono arrivate le vittorie contro Parma e Verona, rispettivamente in Coppa Italia e in campionato, ma Dzeko e compagni non hanno convinto appieno. Situazione ancor più delicata quella della squadra di Stefano Pioli, che dopo il successo sulla Salernitana ha racimolato solo due pareggi con Roma e Lecce ed è stata eliminata dalla Coppa Italia da un Torino in inferiorità numerica. L’unico derby disputato in stagione è stato appannaggio del Milan, che lo scorso settembre ebbe la meglio 3-2 sui suoi acerrimi rivali nerazzurri.

Milan-Inter: le ultime notizie sulle formazioni

Scelte forzate per Pioli, che deve sempre fare i conti con un’infermeria sempre più piena. Il tecnico rossonero recupera Tonali, assente a Lecce per squalifica, che andrà a ricomporre la coppia in mediana con Bennacer. Dubbi in difesa, dove oltre agli intoccabili Calabria, Tomori e Theo Hernandez, si contendono una maglia Kalulu e il ristabilito Kjaer. Torna a disposizione anche Rebic, ma il croato partirà dalla panchina: ad assistere Giroud, ultimamente un vero e proprio spauracchio per i nerazzurri, saranno Saelemaekers, Diaz e Leao. In porta andrà Tatarusanu, disastroso contro il Lecce.

Formazione praticamente già fatta anche per Simone Inzaghi, che difficilmente recupererà i convalescenti Brozovic e Lukaku: solo panchina per loro. In attacco giocheranno Dzeko e Lautaro Martinez, mentre l’unico ballottaggio è sulla fascia destra tra Dimarco e Darmian. Nessun cambio neppure in difesa: davanti ad Onana agiranno Skriniar, Acerbi e Bastoni.

Come vedere Milan-Inter in diretta tv in chiaro e streaming

Milan-Inter, la finale della Supercoppa Italiana, è in programma mercoledì alle 20:00 e si giocherà al King Fahd Stadium di Riad, in Arabia Saudita. Sarà trasmessa in diretta tv in chiaro da Mediaset, detentrice dei diritti di Supercoppa e Coppa Italia, su Canale 5 (canale numero 5 del digitale terrestre e 505 per la visione in HD). Sarà possibile inoltre vedere Milan-Inter anche in diretta streaming su Mediaset Infinity e su Mediaset Play.

Il pronostico

Nell’ultimo biennio i derby meneghini non hanno mai lesinato spettacolo ed abbiamo assistito spesso a partite spettacolari e combattute, da almeno un gol per parte e più di due complessivi. Secondo noi non farà eccezione neppure questa, considerando che stiamo parlando di due attacchi molto prolifici, ma anche di due difese che sono decisamente meno solide rispetto allo scorso anno. Come in ogni stracittadina è difficile, quasi impossibile individuare una chiara favorita: puntiamo sui gol e su un possibile pareggio nei tempi regolamentari. Occhio anche ai cartellini, visto che nell’ultimo derby ne furono sventolati ben otto.

Le probabili formazioni di Milan-Inter

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemakers, Brahim Diaz, Leao; Giroud.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez.

Milan-Inter: chi vince la Supercoppa Italiana? Milan

Inter View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 2-2