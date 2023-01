Empoli-Sampdoria, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Empoli-Sampdoria è una partita della diciottesima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

L’Empoli è reduce dalla grande prova di carattere dell’Olimpico contro la Lazio. Gli azzurri, finora quasi sempre a mani vuote con le big, sette giorni fa non si sono persi d’animo nonostante il doppio vantaggio dei biancocelesti dell’ex Sarri e negli ultimi minuti hanno pareggiato i conti con Caputo e Marin, facendo ritorno dalla Capitale con un punto d’oro.

Un pareggio che allunga la mini-serie positiva iniziata a novembre: nella prima gara del 2023 la squadra allenata da Paolo Zanetti aveva pareggiato 1-1 ad Udine e nell’ultimo match prima della sosta per i Mondiali la Cremonese si era dovuta arrendere al “Castellani” (2-0) in un importante scontro diretto. Tre risultati utili consecutivi che hanno consentito ai toscani di ampliare ulteriormente il divario dalla zona retrocessione. E nel posticipo con la Sampdoria, attualmente terzultima insieme al Verona, il vantaggio sulla zona rossa potrebbe diventare di 13 punti nel caso in cui l’Empoli avesse la meglio. Un possibile “match point”, dunque, per quanto riguarda i giochi salvezza, che la formazione toscana si accinge per il secondo anno di fila a conquistare con enorme anticipo.

Samp, meglio in trasferta che in casa

Il successo dello Spezia in casa del Torino mette ancora più in difficoltà le ultime tre e adesso sono sette i punti da recuperare sulla quartultima, il Sassuolo, per i blucerchiati di Dejan Stankovic, quasi obbligati a vincere in Toscana per non perdere altro terreno.

La Samp aveva dato confortanti segnali di vita nella trasferta contro i neroverdi di Dionisi, battuti 2-1 nel primo match dell’anno solare, ma evitare la sconfitta contro il Napoli era un’impresa francamente troppo ardua (0-2), così come andare a vincere a Firenze in Coppa Italia, dove in settimana i liguri sono stati trafitti dal gol del viola Barak. Al di là dei due squilli contro il Sassuolo, l’attacco doriano continua a stentare: è il peggiore in assoluto con 8 gol realizzati, sei dei quali però segnati in trasferta.

Empoli-Sampdoria: le ultime notizie sulle formazioni

Caputo ha subito rivitalizzato l’attacco di Zanetti e si prepara a fare male alla sua vecchia squadra, che ha lasciato soltanto qualche settimana fa per fare ritorno in Toscana. L’ex attaccante del Sassuolo giocherà in coppia con Satriano: alle loro spalle c’è Baldanzi. A centrocampo dubbi su Bandinelli: nel caso in cui no dovesse farcela è pronto Grassi. In difesa i due centrali saranno Ismajli e Luperto, ai loro lati Stojanovic e Parisi.

Dall’altro lato, Stankovic dovrebbe passare alla difesa a tre, nella quale prenota un posto il rientrante Amione, reduce dallo stop per squalifica. In mezzo spazio a Verre e Vieira, considerando che Rincon ha rimediato un rosso contro il Napoli e non ci sarà. Davanti la coppia d’attacco dovrebbe essere formata dall’ex Lammers e da Gabbiadini, ma se quest’ultimo dovesse dare forfait toccherà a Montevago, già in campo a Firenze in coppa.

Il pronostico

La Sampdoria non perde ad Empoli dal 2007 ed è rimasta imbattuta in tutte le ultime sette sfide giocate al “Castellani”. I blucerchiati fino a questo momento hanno fatto meglio in trasferta – sette dei nove punti sono arrivati fuori casa – e dovrebbero riuscire a evitare la sconfitta contro un Empoli che non ha particolari assilli e potrebbe accontentarsi anche di un pareggio. Si tratta di un match che rischia di accendersi nella ripresa, soprattutto se la Samp sarà costretta ad inseguire o se non riuscirà a sbloccare il risultato nel primo tempo. Entrambe dovrebbero segnare almeno una rete per parte.

Le probabili formazioni di Empoli-Sampdoria

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Marin, Akpa Akpro, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Satriano.

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Murillo, Nuytinck, Amione; Leris, Verre, Vieira, Augello; Djuricic; Gabbiadini, Lammers.

La Sampdoria riuscirà ad evitare la sconfitta? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 1-1