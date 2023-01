Udinese-Bologna, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Udinese-Bologna è una partita della diciottesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

La sconfitta dell’Allianz Stadium contro la Juventus, maturata negli ultimi minuti di gioco con il gol decisivo del difensore brasiliano Danilo, non ha fatto altro che allungare il digiuno di vittorie dell’Udinese. E la prima parte del campionato dei friulani continua ad essere sempre più indecifrabile. Dopo la straordinaria striscia di successi – sei di fila – tra agosto e ottobre, la squadra di Andrea Sottil non riesce più a vincere.

Dalla sconfitta in Coppa Italia con il Monza è come se per i bianconeri fosse cominciato un altro torneo, in cui Deulofeu e compagni sembrano essere rientrati nei “soliti” ranghi. Evidente – e preoccupante – il calo dal punto di vista offensivo: nelle ultime otto partite l’Udinese ha realizzato più di un gol solamente nella sconfitta per 3-2 contro il Napoli ed è per questo motivo che Sottil nell’intervista post-Juve ha detto che vuole vedere maggiore cattiveria sotto porta da parte dei suoi uomini. E non è che dietro le cose vadano meglio: da metà ottobre in poi, i clean sheet dei friulani sono stati a malapena due, entrambi arrivati nei pareggi a reti bianche contro Lazio e Cremona. Se tre mesi fa veniva facile immaginare un’Udinese in lotta fino alla fine per l’Europa, adesso la prospettiva più realistica è quella di un dignitoso campionato da centroclassifica.

Problema “rimonte” per il Bologna

Vedremo se i bianconeri sapranno cambiare passo nella sfida casalinga con il Bologna, avversario con cui non sono mai andati al di là di un pareggio negli ultimi cinque incroci.

Un’altra curiosità statistica del match della Dacia Arena riguarda i punti conquistati da situazioni di svantaggio: l’Udinese è quella che ne ha guadagnati di più (16), per i felsinei invece le rimonte rappresentano un vero e proprio problema, visto che hanno perso 20 punti mentre erano sopra nel punteggio. La formazione di Thiago Motta si presenta in Friuli con due sconfitte sul groppone tra Roma e Atalanta, andamento in controtendenza rispetto a quello con cui i rossoblù avevano chiuso la prima parte del torneo.

Udinese-Bologna: le ultime notizie sulle formazioni

Soliti dubbi per Sottil, che riguardano principalmente il centrocampo. Lovric e Makengo sembrano in vantaggio rispettivamente su Samardzic e Arslan, per il resto l’ex tecnico dell’Ascoli dovrebbe affidarsi ai suoi fedelissimi. Rebus Deulofeu, che ha recuperato dopo l’infortunio patito lo scorso novembre a Napoli. Lo spagnolo è pronto a partire titolare ma con ogni probabilità si alternerà con Success, avendo pochi minuti nelle gambe.

Niente da dare invece per Arnautovic: l’attaccante del Bologna non dovrebbe esserci nemmeno ad Udine e la sua è un’assenza che pesa. In compenso Motta recupera Barrow, ma il gambiano si accomoderà in panchina. Sansone sarà il terminare offensivo dei felsinei, supportato da Ferguson, Aebischer e Orsolini. Mediana inedita composta da Moro e Schouten: scelte forzate alla luce delle squalifiche che hanno colpito Medel e Dominguez.

Come vedere Udinese-Bologna in diretta tv e in streaming

Udinese-Bologna, in programma domenica alle 15:00 alla Dacia Arena di Udine, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. A partire da questa stagione, tuttavia, tutti i match della Serie A saranno trasmessi in diretta tv anche su Sky attraverso il canale tematico Zona DAZN (canale 214). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento alla piattaforma streaming al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Il pareggio potrebbe essere un’opzione da esplorare anche stavolta, considerando che le due squadre hanno entrambe bisogno di tornare a fare punti per uscire da una situazione difficile. L’Udinese a nostro parere eviterà in ogni caso la sconfitta, all’interno di una partita in cui dovremmo assistere ad almeno un gol da una parte e dall’altra.

Le probabili formazioni di Udinese-Bologna

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Pereyra, Lovric, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Beto.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Lykogiannis; Schouten, Moro; Orsolini, Ferguson, Aebischer; Sansone.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1