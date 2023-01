Camila Giorgi non ci rinuncia: in campo come in passerella

Malgrado il difficile inizio stagione e le indagini della procura di Vicenza, c’è una cosa a cui Camila Giorgi non potrà mai rinunciare.

Non è sicuramente un buon periodo per Camila Giorgi: da diverse settimane è indagata dalla procura di Vicenza per falsità ideologica. Come se non bastasse la nuova stagione ha avuto un inizio disastroso per l’atleta, considerata una delle tenniste italiane più forti di tutti i tempi.

Nonostante le difficoltà – e il rischio di dover dire addio alla sua carriera – Camila non rinuncia mai ad una cosa. Quando si parla di stile, infatti, la campionessa è sempre in prima linea: l’ultima foto condivisa su Instagram ne è la prova.

Classe 1991, la tennista di Macerata ha iniziato a dedicarsi alla disciplina a 5 anni, insieme al padre Sergio che le fa da allenatore. All’età di 14 ha debuttato nei circuiti per professionisti, facendosi notare a livello internazionale grazie alle sue doti portentose.

I trionfi, nel corso degli anni, si sono susseguiti portandola a raggiungere risultati a dir poco notevoli, tra cui la vittoria del Canada Open nel 2021. Ma a partire dalla scorsa stagione la tennista ha iniziato ad affrontare un brutto tracollo.

Il 2022 si è concluso con solamente 16 tornei all’attivo per via di una fascite plantare che le ha impedito di partecipare ad alcune manifestazioni, tra cui le Finali di Billie Jean Cup. Quest’anno si è aperto malamente, con una sconfitta alle qualificazioni al WTA 500 di Adelaide.

La situazione fuori dal campo non è migliore. Camila è stata coinvolta nell’indagine relativa al caso dei falsi vaccini, effettuati dalla dottoressa Daniela Grillone Tecioiu. Intervistata dal Corriere del Veneto, il medico si è aperto ad alcune rivelazioni che potrebbero mettere la tennista (e la sua carriera) a rischio.

Camila Giorgi, con le sue foto continua a far girare la testa ai fan

L’atleta – accusata dalla dottoressa di essersi rivolta a lei non solo per ottenere una falsa attestazione del vaccino Covid ma di ogni vaccinazione obbligatoria – non si è esposta con nessuna dichiarazione al riguardo.

La tennista è molto attiva su Instagram, dove la seguono quasi 650 mila persone, ma non ha mai parlato di quanto accaduto. A quanto pare, preferisce condividere scatti in cui i fan possono ammirarla in tutto il suo splendore. Nonostante sia in un momento difficile e complicato, infatti, non rinuncia mai allo stile e al suo charme.

Il fascino di Camila continua a far girare la testa ai followers. Solamente nelle scorse ore ha postato, tra le sue stories, una foto scattata davanti allo specchio in cui indossa uno dei meravigliosi completi del brand Giomila.

Pantaloncini rosa attillati e canotta abbinata con motivo floreale: il look le dona molto e mette in risalto il suo bellissimo fisico. Con scatti del genere, riesce a far dimenticare ai fan qualsiasi problema.