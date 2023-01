Spezia-Lecce, Serie A: tv, streaming, formazioni, pronostici

Spezia-Lecce è una partita della diciassettesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Secondo impegno consecutivo in casa per lo Spezia di Gotti, che dopo aver assaporato fino al 90esimo il dolce gusto della vittoria contro l’Atalanta, s’è visto riprendere dalla rete di Pasalic che ha lasciato decisamente l’amaro in bocca.

Due punti persi per gli uomini bianconeri, che avrebbero potuto dare uno strappo importante alla classifica. Adesso lo Spezia è quart’ultimo, poco sopra la zona retrocessione insomma, ma ha un buon margine sulla Sampdoria. Certo, il campionato è lunghissimo e ci sono moltissime insidie, ecco perché la sfida contro il Lecce di Baroni potrebbe essere realmente uno spartiacque importante. Uno scontro diretto da vincere contro i pugliesi che hanno ribaltato la Lazio alla ripresa della A. “I punti persi alla fine pesano” ha detto ieri Gotti in conferenza stampa. Che ha continuato: “Non dobbiamo sbagliare nulla a livello mentale”. Eccolo il problema: lo Spezia stacca troppo presto la spina.

Tornando al Lecce quelli conquistati contro la Lazio sono stati tre punti dal peso specifico enorme. Una vittoria che ha permesso ai pugliesi di volare a quota 18 punti, al dodicesimo posto, e che permette all’undici di Baroni di guardare con tranquillità alla sfida di oggi. Sì, ovvio che anche i giallorossi sanno benissimo che non sono concessi cali di concentrazione. Si potrebbe ribaltare tutto nello spazio di pochissimo tempo e sarebbe un peccato. Ecco perché ieri il tecnico ha invitato tutti a mantenere i piedi per terra e la testa ben concentrata su quelli che sono i prossimi impegni. Con qualche altro piccolo sforzo il Lecce potrebbe vivere un finale di stagione decisamente tranquillo.

Spezia-Lecce: le ultime notizie sulle formazioni

Gotti recupera Dragowski ma solamente per la panchina. Tutto a posto anche per Verde, ma anche lui almeno inizialmente dovrebbe sedersi accanto al tecnico.

Baroni con Umtiti e Baschirotto dietro, mentre non potrà contare su Hjulmand, squalificato. In avanti Colombo punta centrale.

Come vedere Spezia-Lecce in diretta tv e in streaming

Spezia-Lecce, è in programma domenica alle 15:00, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. A partire da questa stagione, tuttavia, tutti i match della Serie A saranno trasmessi in diretta tv anche su Sky attraverso il canale tematico Zona DAZN (canale 214). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento alla piattaforma streaming al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Sfida che ovviamente “pesa” di più per i padroni di casa, che sono lì, poco sopra la zona retrocessione. Ma il Lecce, dal proprio canto, e soprattutto libero da pensieri pericolosi, potrebbe mettere in difficoltà la truppa di Gotti. Insomma, alla fine, quello che potrebbe venire fuori è un pareggio. Con la sensazione pure che entrambe le squadre possano trovare la via della rete.

Le probabili formazioni di Spezia-Lecce

SPEZIA (3-5-2): Zovko; Amian, Kiwior, Nikolaou; Holm, Bourabia, Ampadu, Bastoni, Reca; Nzola, Gyasi.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Blin, Maleh; Strefezza, Colombo, Di Francesco.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1