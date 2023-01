I pronostici di domenica 8 gennaio: Serie A, Liga, Eredivisie, FA Cup

Pronostici domenica 8 gennaio: in campo Serie A, Eredivisie e Liga, mentre Premier League e Ligue 1 lasciano spazio a FA Cup e Coupe de France.

Con la Premier League e la Ligue 1 ferme per gli impegni di FA Cup e Coupe de France, la grande protagonista di questa domenica è la Serie A con cinque partite in programma.

La più attesa è inevitabilmente quella in programma alle 20:45 tra il Milan campione d’Italia in carica e la Roma di Mourinho che nonostante le polemiche per lo scarso rendimento resta ancora in piena corsa per la qualificazione alla prossima Champions League. I rossoneri hanno qualcosa in più e dovrebbero evitare la sconfitta in una partita da almeno due gol complessivi.

Il Napoli dopo la prima sconfitta stagionale ha un impegno sulla carta abbordabile contro la Sampdoria. Anche la Lazio va a caccia del riscatto dopo la batosta di Lecce e l’Empoli in casa sembra l’avversaria giusta per ripartire con tre punti.

Pronostici Liga

Oltre a Milan-Roma ci sono altri due big match in Europa che promettono spettacolo e gol: Atletico Madrid-Barcellona di Liga e Manchester City-Chelsea, rivincita di FA Cup della partita giocata giovedì in Premier League.

Si gioca anche in Eredivisie dove Feyenoord e Ajax dovrebbero battere rispettivamente Utrecht e NEC in partite da almeno tre gol complessivi.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Feyenoord vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Utrecht-Feyenoord, Eredivisie, ore 12:15

Vincenti

• Lazio (in Lazio-Empoli, Serie A, ore 15:00)

• Napoli (in Sampdoria-Napoli, Serie A, ore 18:00)

• Manchester City (in Manchester City-Chelsea, FA Cup, ore 17:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• NEC-Ajax, Eredivisie, ore 14:30

• Lazio-Empoli, Serie A, ore 15:00

• Manchester City-Chelsea, FA Cup, ore 17:30

• Aston Villa-Stevenage, FA Cup, ore 17:30

Le partite da almeno un gol per squadra

• Excelsior-FC Groningen, Eredivisie, ore 16:45

• Lecce-Spezia, Serie A, ore 15:00

• Milan-Roma, Serie A, ore 20:45

• Atletico Madrid-Barcellona, Liga, ore 21:00

Il “clamoroso”

Lille vincente e almeno un gol per squadra (in Lille-Troyes, Ligue 1, ore 20:45)