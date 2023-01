Juventus, il grande ex dà la sentenza: “Campionato riaperto”

Juventus, con un’intervista esclusiva il grande ex ha dato la propria sentenza: il campionato è riaperto e i bianconeri sono in corsa

La Serie A è tornata alla grande. Perché lì davanti hanno vinto tutte. Tranne il Napoli, ovviamente, la capolista, che contro l’Inter ha trovato la prima sconfitta della sua stagione. Un passo falso che ha rimesso tutto in discussione.

Sì, è vero, gli azzurri hanno un buon margine rispetto a Milan, Juventus e appunto la squadra di Inzaghi. Ma con mezza stagione ancora da giocare tutto è davvero possibile, anche perché adesso la truppa di Spalletti sarà impegnata sul campo della Sampdoria, squadra che lotta per la salvezza e che è ripartita alla grande andando a vincere in trasferta contro il Sassuolo. A fare le carte comunque al massimo campionato italiano ci ha pensato Angelo Di Livio, che ha rilasciato un’intervista esclusiva a notizie.com, dicendo la propria sulla stagione che è appena ricominciato. “Una cosa è certa: i risultati dell’ultimo turno ci dicono che il campionato si è riaperto. E in questo momento sono davvero tante le squadre che possono lottare per lo scudetto”. Queste le parole di “soldatino”, che ex Juventus, che ha parlato anche delle squadre romane.

Juventus, le parole di Di Livio

“La notizia ovviamente è la sconfitta del Napoli – ha detto ancora Di Livio – anche se una una battuta d’arresto ci può stare. E chiaro che gli azzurri continuano ad essere in testa e a fare bene, ma la classifica si è decisamente accorciata”.

“Con la vittoria anche l’Inter è tornata in corsa per lo scudetto” ha continuato “e non ha fatto un favore solamente a sé stessa ma anche a Milan e Juventus”. Proprio sulla Juve si concentra l’attenzione: “Zitta zitta e con tanta fatica è tornata in alto in classifica e con un ruolo da protagonista”. Non solo corsa alla Champions League insomma, ma anche la possibilità, ovviamente difficile, di strappare lo scudetto dalla maglia del Milan che lo scorso anno, con merito, e anche in maniera inaspettata, lo ha conquistato. Infine una battuta sulle due romane, Roma e Lazio, che sono in corsa per un piazzamento europeo con gli stessi punti in classifica: “La Roma continua a vincere senza mostrare un minimo di gioco. La Lazio è stata il vero flop di questo turno di campionato. Ha perso una gara incredibile sul campo del Lecce e punti importanti in classifica. Sarà una stagione ancora lunga e alla luce dei risultati di ieri il campionato si può considerare riaperto a tutti gli effetti”.