I pronostici di mercoledì 4 gennaio: Serie A, Premier League, Coppa del Re

I pronostici di mercoledì 4 gennaio, riparte finalmente la Serie A con ben dieci partite, in campo anche Premier League e Coppa del Re.

Finalmente si riparte: dopo la lunga sosta per i Mondiali invernali in Qatar questo mercoledì riparte il campionato di Serie A con tutte e dieci le partite della sedicesima giornata. Il via è fissato alle 12:30 con il Milan privo di numerosi titolari ospite della Salernitana, sempre ostica all’Arechi: tutte e due le squadre potrebbero andare in gol così come nell’attesissimo big match tra Inter e Napoli delle 20:45, fondamentale in ottica Scudetto.

La Roma che ritrova Dybala rientrato da campione del Mondo con l’Argentina chiede strada al Bologna, in zona Champions League trasferte tutto sommato alla portata per Atalanta e Lazio rispettivamente contro Spezia e Lecce. Entrambe dovrebbero quanto meno evitare la sconfitta in partite da almeno due gol complessivi.

La Juventus che aveva chiuso in crescendo prima della sosta può ripartire con una vittoria sul campo della Cremonese, mentre dalla sempre offensiva Fiorentina di Italiano che ha dato spettacolo nelle amichevoli c’è da aspettarsi una partita con almeno tre gol.

Pronostici Premier League e Coppa del Re

In Premier League ci sono quattro partite: Southampton-Nottingham Forest, Leeds-West Ham, Aston Villa-Wolverhampton e Crystal Palace-Tottenham. Nel West Ham in crisi e in piena zona retrocessione David Moyes è a un passo dal baratro e proverà a evitare l’esonero facendo risultato contro il Leeds in una partita da gol.

L’Aston Villa rivitalizzato dalla cura Emery può avere la meglio sul Wolverhampton che con Lopetegui in panchina ha iniziato il 2023 con una sconfitta. Antonio Conte dopo la brutta figura con l’Aston Villa chiederà ai suoi massima concentrazion nel derby contro il Crystal Palace.

In Coppa del Re attesa una goleada da parte del Barcellona, vittorie ampiamente alla portata anche per Siviglia, Atletico Madrid e Real Sociedad.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Sassuolo vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Sassuolo-Sampdoria, Serie A, ore 12:30

Vincenti

• Torino o pareggio (in Torino-Verona, Serie A, ore 14:30)

• Roma (in Roma-Bologna, Serie A, ore 16:30)

• Lazio o pareggio (in Lecce-Lazio, Serie A, ore 16:30)

• Juventus (in Cremonese-Juventus, Serie A, ore 18:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Spezia-Atalanta, Serie A, ore 14:30

• Fiorentina-Monza, Serie A, ore 18:30

• Intercity-Barcellona, Coppa del Re, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Salernitana-Milan, Serie A, ore 12:30

• Inter-Napoli, Serie A, ore 20:45

• Leeds-West Ham, Premier League, ore 20:45

Il “clamoroso”

Atalanta vincente e almeno un gol per squadra (in Spezia-Atalanta, Serie A, ore 14:30)