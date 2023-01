Lecce-Lazio, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Lecce-Lazio è una partita della sedicesima giornata di Serie A e si gioca mercoledì alle 16:30: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Nell’ultimo match ufficiale del 2022 una Lazio irriconoscibile e spuntata non era riuscita neppure ad opporre resistenza ad una Juventus travolgente.

Lo scontro diretto dell’Allianz Stadium, lo scorso 13 novembre, fu un monologo bianconero (3-0) coi biancocelesti apparsi visibilmente provati dal tour de force autunnale che non ha concesso alcuna pausa tra gli impegni di Europa League e campionato. Una sconfitta, quella rimediata a Torino, che ha un po’ smorzato l’entusiasmo del doppio successo contro la Roma nel derby e il Monza, entrambi vinti con il minimo sforzo (1-0) dagli uomini di Maurizio Sarri, costretti da metà ottobre a fare a meno del loro cannoniere Ciro Immobile. L’assenza dell’attaccante originario di Torre Annunziata ha inciso non poco sul rendimento offensivo della Lazio – i capitolini non hanno mai segnato più di un gol nelle ultime cinque gare ufficiali – che ad ogni modo è stata in grado di limitare i danni.

Sarri ritrova Immobile

Pesa come un macigno, tuttavia, l’eliminazione dall’Europa League – con la conseguente retrocessione in Conference League – per via dell’assurda sconfitta rimediata nell’ultima giornata della fase a gironi contro il Feyenoord.

Sarri però si gode il quarto posto in campionato: la sua squadra dopo 15 turni ha 30 punti, gli stessi dell’Inter e uno in meno della Juventus, che ha operato il sorpasso proprio grazie al rotondo successo di cinquanta giorni fa. Non male se si considera la Lazio non dispone di una rosa lunga al punto da poter affrontare tre competizioni. I biancocelesti ripartono da Lecce, una neopromossa che si sta ben comportando, dimostrando di avere tutte le carte in regola per poter raggiungere la salvezza. I salentini di Marco Baroni hanno chiuso il 2022 con una doppia vittoria fondamentale contro Atalanta (2-1) e Sampdoria (0-2) che gli ha permesso di scavare un solco (+8) tra loro e la Cremonese terzultima.

Lecce-Lazio: le ultime notizie sulle formazioni

Sarà ancora il 4-3-3 il modulo scelto da Baroni per affrontare la Lazio, tra l’altro lo stesso utilizzato da Sarri. Nel tridente offensivo troveranno spazio Strefezza, Colombo e Banda, con Di Francesco e Ceesay pronti a subentrare a gara in corso. In mezzo non darà forfait Gonzalez, che ha recuperato ed è pronto a fare compagnia a Blin e Hjulmand: dalla panchina il nuovo acquisto Maleh, arrivato con obbligo di riscatto dalla Fiorentina.

Sarri ritrova dunque Immobile, che sarà affiancato da Felipe Anderson e uno tra Zaccagni e Pedro. Incerta la presenza di Luis Alberto, che sta recuperando da un problema al ginocchio: regia affidata a Cataldi, ai suoi lati agiranno Milinkovic-Savic e Vecino. Al centro della difesa Casale dovrebbe spuntarla su Patric.

Come vedere Lecce-Lazio in diretta tv e in streaming

Lecce-Lazio è in programma mercoledì alle 16:30 allo stadio “Via del Mare” di Lecce e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere la sfida tra Lecce e Lazio anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 252). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Con il ritorno di Immobile la Lazio dovrebbe ritrovare i gol, anche se il Salento finora è stato terra di conquista solo di Inter e Juventus, che hanno sudato le fatidiche sette camicie per portare via i tre punti dal “Via del Mare”. Si profila un match complicato per i biancocelesti, che partono favoriti ma dovranno fare attenzione ad una squadra organizzata e in fiducia come il Lecce. Le reti complessive dovrebbero essere almeno due.

Le probabili formazioni di Lecce-Lazio

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Colombo, Banda.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2