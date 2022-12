PSV Eindhoven-Milan, amichevole: tv, streaming, formazioni, pronostici

PSV Eindhoven-Milan è un’amichevole e si gioca venerdì alle ore 18:15: notizie, statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Dopo il ritiro negli Emirati Arabi e la Dubai Super Cup disputata contro le inglesi Arsenal e Liverpool, il Milan conclude il suo ciclo di amichevoli di preparazione alla seconda parte della stagione in Olanda contro il Psv Eindhoven. Mercoledì prossimo, quando ricomincerà la Serie A, i rossoneri ripartiranno dalla gara di Salerno coi granata di Davide Nicola.

Una trasferta più che mai ostica ma che gli uomini di Stefano Pioli non possono permettersi di sbagliare, tenendo conto del considerevole divario che li separa in questo momento dal Napoli. I campioni d’Italia in carica sono la squadra più vicina agli azzurri di Luciano Spalletti, comunque distanti ben otto lunghezze a poche giornate dal giro di boa. Il Milan aveva chiuso con una soffertissima vittoria interna con la Fiorentina, fondamentale dopo il deludente 0-0 di Cremona. Ma dietro di loro Inter, Lazio e soprattutto Juventus scalpitano e restano a portata di sorpasso. Le numerose assenze e l’infermeria sempre piena continuano ad essere un problema non indifferente per il tecnico emiliano, che ha perso entrambe le due amichevoli giocate in Medio Oriente con Arsenal (2-1) e Liverpool (4-1), affrontate con una formazione parecchio rimaneggiata e zeppa di seconde linee.

Quante assenze per Pioli

Come il Diavolo, anche il Psv è costretto ad inseguire in Eredivisie: gli uomini di Ruud van Nistelrooy sono terzi ma a soli tre punti dalla capolista Feyenoord. In Europa League hanno tenuto testa all’Arsenal ed a febbraio partono favoriti nello spareggio con il Siviglia.

Recentemente hanno battuto 2-1 il Sassuolo in amichevole e si preparano in vista della ripartenza, fissata per il prossimo 7 gennaio contro lo Sparta Rotterdam. Il Psv, tuttavia, ha appena perso il suo gioiello Cody Gakpo, trasferitosi al Liverpool per oltre 40 milioni di euro. Capitolo formazioni: Pioli senza i francesi Hernandez, Maignan e Giroud, ma sono rimasti a casa anche Florenzi, Origi, Ibrahimovic, Krunic e Messias. L’allenatore rossonero darà verosimilmente una chance a De Ketelaere, finora oggetto misterioso, e ad Adli. Leao, infine, molto probabilmente partirà dalla panchina.

Come vedere PSV Eindhoven-Milan in diretta tv e in streaming

La gara amichevole tra PSV Eindhoven e Milan, in programma venerdì alle 18:15 al Philips Stadion di Eindhoven, nei Paesi Bassi, verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione, oltre che sulla piattaforma DAZN, sarà disponibile in diretta streaming anche su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Un Milan rimaneggiato e senza i suoi uomini chiave potrebbe incappare nella terza sconfitta consecutiva in amichevole. Quella di Eindhoven sarà in ogni caso una partita in cui non mancheranno i gol: entrambe dovrebbero segnarne almeno uno per parte.

Le probabili formazioni di PSV Eindhoven-Milan

PSV EINDHOVEN (4-3-3): Benitez; Mwene, Teze, Obispo, Max; Sangaré, Veerman, Gutierrez; Madueke, de Jong, Simons.

MILAN (4-2-3-1): Mirante; Calabria, Kalulu, Tomori, Dest; Bennacer, Tonali; Saelemaekers; De Ketelaere, Adli; Rebic.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1