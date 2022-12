Diletta Leotta, pericolo scampato: giallo risolto

Diletta Leotta, il video sui social ha suscitato la curiosità dei followers. La conduttrice ha passato il Natale da sola e tutti hanno iniziato a domandarsi che fine abbia fatto Karius.

Volto di DAZN e speaker di Radio 105, Diletta Leotta è una delle conduttrici più amate del momento. La sua vita sentimentale è sempre al centro dei gossip e, solamente nelle scorse ore, si è sollevato un vero e proprio giallo intorno alla sua storia con il portiere del Newcastle, Loris Karius.

Diletta si è avvicinata molto presto al settore del giornalismo. A soli 17 anni ha iniziato a collaborare con Antenna Sicilia, in un programma dedicato al calcio. Mentre nel 2011 è approdata a Mediaset, al timone della trasmissione “Il compleanno di La5”.

Successivamente è passato a Sky, prima alla conduzione di “RDS Academy” (il primo talent show dell’emittente) e poi di “Sky Serie B”. La svolta è arrivata nel 2017, anno in cui ha sostituito Emis Killa diventando la nuova conduttrice di “Goal Deejay”. Qualche mese più tardi ha debuttato in radio, nel programma “105 Take Away” insieme a Daniele Battaglia.

Dal 2018 è uno dei volti più amati di DAZN, dove ha condotto la trasmissione “Diletta gol”. Al programma calcistico hanno fatto seguito gli spin-off “Diletta gol stories”, “Diletta gol in campo” e “Linea Diletta”.

Nelle scorse settimane la conduttrice ha attirato molto l’attenzione dei media e, in particolare, della cronaca rosa: Diletta ha reso ufficiale la sua relazione con Loris Karius, portiere del Newcastle di origine tedesca.

Il loro amore sembra procedere a gonfie vele. Sui social la conduttrice ha iniziato a condividere diverse stories insieme al nuovo fidanzato. Dopo essere stati in vacanza a Miami, i due sono volati in Germania dove ha avuto modo di conoscere la sua famiglia.

Le stories di Diletta Leotta che hanno fatto preoccupare i fan

Con l’ultimo video condiviso su Instagram, Diletta è tornata a far parlare di sé e della sua vita sentimentale. La conduttrice ha passato la giornata di Natale in Sicilia, godendosi il mare ed il caldo (anomalo) di questi giorni insieme alla famiglia.

Nessuna traccia di Loris. Dalle stories appare evidente che Diletta ha trascorso le vacanze senza il fidanzato. Presto i fan della coppia si sono allarmati: in molti hanno iniziato a domandarsi se la storia, tra i due, sia giunta già al capolinea.

In realtà la loro relazione non si è assolutamente conclusa. La conduttrice ha passato la giornata di Natale da sola perché Loris è dovuto tornare in Inghilterra, dove il Newcastle ha avuto la meglio in una partita contro il Leicester.

Nelle scorse ore il portiere ha raggiunto Diletta in Sicilia. La conduttrice, nelle sue stories, ha subito condiviso un selfie di coppia in cui possiamo vederli in tutto il loro splendore. Finalmente i due fidanzati potranno godersi le vacanze insieme.