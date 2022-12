Sudtirol-Modena, Serie B: streaming, probabili formazioni, pronostici

Sudtirol-Modena è una partita della diciannovesima giornata di Serie B e si gioca lunedì alle 15:00: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Quinto posto insieme a Parma, Ternana e Pisa, 26 punti e salvezza – l’obiettivo primario che il club bolzanino si era prefissato ad inizio stagione, prima del suo debutto assoluto in cadetteria – già quasi in cassaforte. Al di là del risultato che uscirà fuori dalla sfida con il Modena, l’ultima del girone d’andata, il Sudtirol può ritenersi più che soddisfatto.

E gran parte del merito di quella che possiamo considerare una vera e propria impresa, considerando quali erano le premesse, è di Pierpaolo Bisoli. Il tecnico originario di Porretta Terme, già reduce dal miracolo di Cosenza – squadra salvata ai playout a distanza di neanche tre mesi dal suo arrivo in Calabria – era subentrato alla terza giornata di campionato, con gli altoatesini che non avevano raccolto neppure un punto e giacevano all’ultimo posto della classifica. Con Bisoli in panchina, invece, l’andazzo è completamente cambiato: il Sudtirol ha perso una sola partita da allora – a Marassi contro il Genoa – e domenica scorsa è tornato a vincere dopo sette giornate (sconfitta coi rossoblù e sei pareggi) battendo 2-0 il Cittadella. Insomma, il 2022 si chiude nel migliore dei modi per Tait e compagni, che si sono così garantiti un girone di ritorno all’insegna della tranquillità.

Nel giorno di Santo Stefano lo stadio “Druso” ospiterà un’altra neopromossa, il Modena, che in questo momento si barcamena nella cosiddetta “terra di mezzo” tra la zona playoff e quella playout. Gli uomini di Attilio Tesser hanno di punti ne hanno 22 e non vincono da tre partite: in casa hanno pareggiato con Venezia e Benevento, mentre l’ultima trasferta si era conclusa con la pesante sconfitta contro il Bari, che ha travolto i canarini 4-1.

Sudtirol-Modena: le ultime notizie sulle formazioni

Bisoli ha scontato un turno di squalifica e contro il Modena sarà di nuovo in panchina. In difesa spicca l’assenza di Zaro, che verrà sostituito da Vinetot. In attacco l’allenatore toscano si affida alla coppa Mazzocchi-Odogwu, ballottaggio invece tra Rover e De Col.

Nel Modena è indisponibile Tremolada: al suo posto, dietro al tandem offensivo composto da Falcinelli e Diaw, giocherà Giovannini, in vantaggio su Bonfanti.

Come vedere Sudtirol-Modena in diretta tv e in streaming

Sudtirol-Modena è in programma lunedì alle 15:00 allo stadio “Druso” di Bolzano. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi quattro anni ha trasmesso la Serie B, ma anche su Helbiz Media, che trasmette le partite del campionato cadetto attraverso la sua app con un cashback sugli abbonamenti da utilizzare per la micromobilità.

Il pronostico

Il Sudtirol dovrebbe riuscire ad evitare la sconfitta in una gara da almeno un gol per parte, una costante nelle ultime sette gare disputate dal Modena, alle prese con la seconda peggior difesa del torneo dopo quella del Cosenza.

Le probabili formazioni di Sudtirol-Modena

SUDTIROL (4-4-2): Poluzzi; Curto, Vinetot, Masiello, Berra; Rover, Tait, Nicolussi Caviglia, Siega; Mazzocchi, Odogwu.

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Oukhadda, Silvestri, Pergreffi, Renzetti; Magnino, Gerli, Armellino; Giovannini; Falcinelli, Diaw.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1