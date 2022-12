Diretta gol Premier League, dal Boxing Day a Capodanno ben 20 partite in tv

Diretta gol Premier League: sì, manca ancora la Serie A che se la prenderà comoda. Ma dal Boxing Day a Capodanno ben 20 partite tutte in diretta tv

In Italia ce la prendiamo sempre troppo comoda. Non solo non abbiamo avuto gli stimoli giusti per vedere il Mondiale vista l’assenza degli azzurri, ma la Serie a riprenderà solamente nel 2023, con il primo turno in programma il prossimo 4 gennaio.

Una cosa impensabile invece in Inghilterra, che già ha ricominciato a giocare partite ufficiali con la Coppa di Lega nel corso di questa settimana, e che lunedì, in quello che è il romantico Boxing Day, ritorna con la Premier League. Si riprende con i soliti ritmi, quelli delle partite ogni tre giorni, che ogni anno in questo periodo raccolgono le attenzioni di tutti gli amanti del pallone. Nell’ultimo periodo comunque anche in Italia ci sono delle partite il giorno di Santo Stefano: il campionato di Serie B infatti, anche quest’anno, scenderà in campo per poi andare un poco in vacanza fino alla metà di gennaio. Bene, ma qui parliamo della Premier e di quello che è il campionato più affascinante del Mondo. Venti partite in programma in pochi giorni. Ed ecco che arriva anche diretta gol.

Diretta gol Premier League, tutte le partite su Sky

Tre giorni di partite che sono valide per la giornata numero 17 in Inghilterra: si parte appunto lunedì 26 dicembre e si chiude il 28 dicembre. Tutto d’un fiato, così queste giornate che di solito – e non venite a raccontarci che non è così – un po’ noiose, possono vivacizzarci un poco.

Il campionato inglese in Italia, come sappiamo, potrà essere seguito solamente su Sky Sport, che proporrà quasi tutte le partite integrali. Inoltre, per l’occasione, ci sarà un canale dedicato per seguire tutte le partite in contemporanea con il classico Diretta gol.

Tra il 26 dicembre 2022 e il 1° gennaio 2023 comunque, saranno ben 20 le partite in diretta e quattro di queste potranno essere seguite sul canale Sky Sport 4K. Insomma, una settimana all’insegna del grande calcio con un ampio pre partita e pure un post partita. Con un collegamento direttamente dalla capitale londinese nei prossimi giorni.