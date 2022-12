Udinese-Lecce, amichevole: tv, streaming gratis, formazioni, pronostici

Udinese-Lecce è un’amichevole e si gioca venerdì alle ore 15:30: notizie, statistiche, formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

L’Udinese ha concluso la prima parte della sua stagione in maniera tutt’altro che entusiasmante, al punto che si è possibile dividerla in due “tronconi”. Fino a metà ottobre gli uomini di Andrea Sottil hanno lasciato tutti a bocca aperta, rendendosi protagonisti di una delle migliori partenze di sempre del club friulano. Dopo la sconfitta rimediata all’esordio contro il Milan, i bianconeri sono rimasti imbattuti per nove partite di fila.

Il momento clou è stato raggiunto tra agosto e settembre, quando Deulofeu e compagni hanno inanellato ben sei vittorie consecutive: alla Dacia Arena in quel periodo si sono dovute arrendere anche squadre come Roma e Inter. Un ritmo da Europa che, evidentemente, l’Udinese non poteva mantenere. Non appena ha tirato un po’ il fiato, il calo è arrivato puntale. E di conseguenza sono venuti a mancare anche i risultati. L’ultima vittoria della formazione friulana risale allo scorso 3 ottobre: il 2-1 di Verona fa quasi da spartiacque, da quel momento Sottil e i suoi hanno totalizzato cinque pareggi e due sconfitte e prima della sosta non è bastata una vigorosa reazione per completare la rimonta sul Napoli capolista, che l’ha spuntata 3-2 al “Maradona”.

In mezzo anche l’eliminazione dalla Coppa Italia per mezzo del Monza. Il tecnico non ha visto miglioramenti significativi neppure nelle due amichevoli internazionali, in cui l’Udinese si è arresa prima al West Ham (1-3) e poi all’Athletic Bilbao (0-1). Ad ogni modo i friulani hanno l’occasioni di ripartire da un dignitosissimo ottavo posto, niente male per un club che si era posto come obiettivo la salvezza tranquilla.

Il Lecce, che sfiderà l’Udinese in amichevole a distanza di un mese e mezzo dal match di campionato terminato 1-1, aveva invece finito in crescendo, con le due vittorie conquistate ai danni di Atalanta e Sampdoria. Sei punti che hanno permesso alla neopromossa guidata da Marco Baroni di allontanarsi sensibilmente dalla terzultima posizione.

Come vedere Udinese-Lecce in diretta tv e streaming

La gara amichevole tra Udinese e Lecce, in programma venerdì alle 15:30 alla Dacia Arena di Udine, verrà trasmessa in diretta tv su Udinese Tv, fruibile esclusivamente se si è residenti in Friuli Venezia Giulia. Tuttavia, sarò possibile seguire il match anche attraverso la diretta streaming gratuita, garantita dall’emittente locale sul proprio sito.

Il pronostico

Entrambi i tecnici approfitteranno di una partita del genere per sperimentare in vista della prima gara ufficiale, che giocheranno rispettivamente contro Empoli e Lazio. L’Udinese stavolta dovrebbe evitare la sconfitta ma non è da escludere che i salentini segnino almeno gol, come d’altronde era avvenuto lo scorso novembre.

Le probabili formazioni di Udinese-Lecce

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Guessand, Bijol, Abankwah; Ebosele, Arslan, Lovric, Pafundi, Pereyra; Success, Deulofeu.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Askildsen, Hjulmand, Helgason; Oudin, Ceesay, Banda.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1