Reggina-Inter, amichevole: tv, streaming, formazioni, pronostici

Reggina-Inter è un’amichevole e si gioca giovedì alle ore 18:00: notizie, statistiche, diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostici.

Dopo Malta e la Spagna, l’Inter fa tappa in Calabria, dove in riva allo Stretto affronterà in amichevole la Reggina, seconda forza del campionato di Serie B. Un’altra occasione per mettere ulteriori minuti nelle gambe ma anche per consentire ai due fratelli Inzaghi, Pippo e Simone, di riabbracciarsi e sfidarsi nuovamente a distanza di oltre un anno dall’ultima volta (all’epoca allenavano Benevento e Lazio).

L’ex attaccante del Milan, archiviata la deludente esperienza sulla panchina del Brescia, proverà a riportare la squadra amaranto in massima serie, dalla quale manca da oltre un decennio. A novanta minuti dal giro di boa, i calabresi sono l’unica squadra che sta tentando di tenere testa al Frosinone: vantano il miglior attacco della cadetteria (29 gol) e sono reduci da un equilibratissimo scontro diretto con il Bari – sabato scorso è finita 0-0 al “Granillo” – una delle principali concorrenti per la promozione diretta. La Reggina, a differenza dell’Inter, non si è mai fermata nell’ultimo mese e, prima della sosta di gennaio, sarà impegnata nel giorno di Santo Stefano sul campo dell’Ascoli.

Mkhitaryan di nuovo in versione attaccante

I nerazzurri invece hanno disputato tre amichevoli di preparazione alla seconda parte della stagione: il bilancio è di due vittorie – 6-1 allo Gzira United e 4-0 al Salisburgo – e di un pareggio, maturato nella sfida di Siviglia con il Betis (1-1). Si profila una ripartenza col botto per gli uomini di Inzaghi, che il 4 gennaio ospiteranno il Napoli capolista a San Siro, una partita che l’Inter deve vincere per forza se vuole rientrare nella lotta per lo scudetto.

In attacco giocheranno nuovamente Mkhitaryan e Dzeko, con Lukaku pronto a subentrare a gara in corso. Sono rientrati gli olandesi Dumfries e de Vrij ma è improbabile un loro impiego nella gara di Reggio Calabria. In porta riecco Onana, mentre Lautaro Martinez è ovviamente assente dopo il trionfo di domenica scorsa con la sua Argentina. Nella Reggina farà di tutto per mettersi in mostra il giovane Fabbian, in prestito proprio dai nerazzurri. Il classe 2003 è finora uno dei migliori centrocampisti della B.

Come vedere Reggina-Inter in diretta tv e in streaming

La gara amichevole tra Reggina e Inter, in programma alle 18:00 allo stadio “Granillo” di Reggio Calabria, verrà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma Recast. Questo il link per accedere al sito. Sarà necessaria la registrazione: iscriversi è gratuito e non comporta la sottoscrizione di abbonamenti e di contratti. Il sistema è quello pay per view, in modo da garantire la visione esclusivamente dei contenuti ai quali si è interessati. Si potrà acquistare l’evento al costo di 3,49 euro. La telecronaca è affidata a Roberto Scarpini.

Il pronostico

Sarà una serata di esperimenti, quella del “Granillo”, con la Reggina che potrebbe riuscire a dare filo da torcere per larghi tratti di gara ai nerazzurri, soprattutto per via della miglior condizione fisica rispetto a Dzeko e compagni. Ad ogni modo l’Inter rimane favorita in una gara in cui le reti complessive dovrebbero essere almeno tre.

Le probabili formazioni di Reggina-Inter

REGGINA (4-3-3): Ravaglia; Bouah, Loiacono, Gagliolo, Di Chiara; Fabbian, Crisetig, Majer; Ricci, Gori, Rivas.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Bellanova, Barella, Calhanoglu, Gagliardini, Dimarco; Mkhitaryan, Dzeko.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2