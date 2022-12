I pronostici di giovedì 22 dicembre: League Cup, Coppa del Re, amichevoli

I pronostici di giovedì 22 dicembre, ci sono partite di League Cup, Coppa del Re e numerose amichevoli di club con in campo anche Juventus e Inter.

La partita più importante di questo giovedì si gioca in Inghilterra in quella che è una sorta di finale anticipata per la League Cup: Manchester City-Liverpool. Di sicuro non è il trofeo in cima alla lista dei desideri dei due allenatori Guardiola e Klopp, ma in questo momento con la stagione agonistica che riprende dopo i Mondiali e senza un calendario affollato di impegni, è una sfida che proveranno a giocare al meglio.

Oltre alla Coppa del Re si giocano anche delle amichevoli con in campo tra le altre Juventus e Inter. Esclusi Di Maria, Paredes e Rabiot, domenica scorsa impegnati nella finalissima di Lusail, sono tornati a disposizione anche McKennie e Kostic. Tutti e due dovrebbero partire dal 1′ nell’ormai rodato 3-5-1-1, con Miretti alle spalle dell’unica punta Kean. Confermati infine nell’undici titolare sia Barbieri che Riccio. Il Rijeka è solamente ottavo nel campionato croato e qualche settimana fa ha esonerato l’allenatore italiano Serse Cosmi, dopo la pesante sconfitta per 7-2 subita contro la Dinamo Zagabria.

Altri pronostici

Dopo Malta e la Spagna, l’Inter fa tappa in Calabria, dove in riva allo Stretto affronterà in amichevole la Reggina, seconda forza del campionato di Serie B. Un’altra occasione per mettere ulteriori minuti nelle gambe ma anche per consentire ai due fratelli Inzaghi, Pippo e Simone, di riabbracciarsi e sfidarsi nuovamente a distanza di oltre un anno dall’ultima volta (all’epoca allenavano Benevento e Lazio).

Sarà una serata di esperimenti, quella del “Granillo”, con la Reggina che potrebbe riuscire a dare filo da torcere per larghi tratti di gara ai nerazzurri, soprattutto per via della miglior condizione fisica rispetto a Dzeko e compagni. Ad ogni modo l’Inter rimane favorita in una gara in cui le reti complessive dovrebbero essere almeno tre.

Vittoria con almeno tre gol anche per la Roma contro gli olandesi del Waalwijk e in Coppa di Turchia per il Galatasaray contro il Keciorengucu.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Almeno un gol per squadra in Manchester City-Liverpool, League Cup, ore 21:00

Vincenti

• Roma (in Roma-Waalwijk, Amichevole, ore 16:00)

• Inter (in Reggina-Inter, Amichevole, ore 18:00)

• Lazio (in Almería-Lazio, Amichevole, ore 18:00)

• Atletico Madrid (in CD Arenteiro-Atletico Madrid, Coppa del Re, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Roma-Waalwijk, Amichevole, ore 16:00

• Reggina-Inter, Amichevole, ore 18:00

• Galatasaray-Keciorengucu, Coppa di Turchia, ore 19:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Reggina-Inter, Amichevole, ore 18:00

• Lione-Monza, Amichevole, ore 19:00

Il “clamoroso”

Pareggio (in Gimnastic-Malaga, Coppa del Re, ore 21:00)