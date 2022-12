Fiorentina-Lugano, amichevole: tv, streaming, formazioni, pronostici

Fiorentina-Lugano è un’amichevole e si gioca mercoledì alle ore 18:00: notizie, statistiche, diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostici.

Settima amichevole in diciassette giorni per la Fiorentina di Vincenzo Italiano: non si può dire che la Viola se ne sia rimasta con le mani in mano in questa lunga pausa per permettere lo svolgimento dei campionati del mondo che si sono appena conclusi. Dopo il test con il Monaco, terminato 1-1, i gigliati se la vedranno con gli svizzeri del Lugano.

Si è trattato del primo pareggio in questa atipica pre-season per la formazione toscana, che nelle cinque amichevoli precedenti aveva sempre vinto, segnando la bellezza di 20 gol e subendone solamente due. Contro il club del Principato invece l’attacco non ha particolarmente entusiasmato: Cabral ha di nuovo sparato a salve – il centravanti brasiliano è ancora a secco di gol da quando la Fiorentina è tornata dalle vacanze – e Jovic, subentrato, non ha avuto né tempo né modo di incidere. La rete del momentaneo vantaggio porta la firma di un difensore, Ranieri, bravo a depositare la palla alle spalle di Nubel approfittando di una respinta dello stesso portiere su tiro di Benassi. Nella ripresa, non appena la Viola ha abbassato il ritmo ed è arrivato il pareggio del monegasco Boadu.

Italiano recupererà un po’ di titolari in vista del match con la squadra ticinese, a cominciare dal convalescente Castrovilli, reduce dal lungo stop per infortunio. Il centrocampista di origini pugliesi è tra i convocati, insieme ai vari Kouamé, Ikoné e Venuti. Restano out invece Gonzalez, Sottil e Amrabat: quest’ultimo si sta godendo una meritata vacanza dopo il Mondiale vissuto da assoluto protagonista con il suo Marocco. Il tecnico dovrebbe dare nuovamente fiducia a Cabral: il Lugano è la squadra a cui l’ex Basilea ha segnato più gol in carriera, ben 7 in 9 gare quando militava nel campionato svizzero.

Come vedere Fiorentina-Lugano in diretta tv e in streaming

L’amichevole tra Fiorentina e Lugano verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma ha acquistato i diritti del test match che vedrà protagonisti gli uomini di Italiano e la formazione ticinese. L’abbonamento ha un costo mensile di 29,99 euro e non prevede alcun costo aggiuntivo né per l’attivazione né per la disattivazione.

Il pronostico

Il Lugano, attualmente quarta forza del campionato elvetico, si presenta al “Franchi” reduce da ben cinque vittorie di fila, tra cui quella in amichevole contro il Monza (prossimo avversario in Serie A della Fiorentina). Può creare qualche problema alla Viola in una gara in cui le reti complessive dovrebbero essere almeno tre.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Lugano

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Bianco, Mandragora; Benassi, Bonaventura, Saponara; Cabral.

LUGANO (4-2-3-1): Osigwe; Arigoni, Mai, Hajrizi, Ziegler; Doumbia, Bislimi; Mahou, Bottani, Babic; Celar.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1