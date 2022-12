Perugia-Venezia, Serie B: streaming, probabili formazioni, pronostici

Perugia-Venezia è una partita della diciottesima giornata di Serie B e si gioca lunedì alle 20:30: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Nella parte bassa della classifica, ieri, hanno vinto quasi tutte. Spal e Como hanno fatto la voce grossa nelle trasferte di Parma e Terni, l’unico ad aver perso nettamente è stato invece il Cosenza, travolto in casa dall’Ascoli. Non possono dunque permettersi passi falsi Perugia e Venezia, due squadre che ancora annaspano nella zona rossa.

Gli umbri rimangono il fanalino di coda della cadetteria, anche se la scossa che la società auspicava dopo il ritorno di Castori in panchina – richiamato al posto di Baldini – c’è stata. La formazione biancorossa ha raccolto cinque punti da novembre in poi: non è un bottino soddisfacente, ma l’inversione di tendenza è evidente rispetto alle dieci giornate precedenti, in cui il Perugia aveva totalizzato la miseria di sei punti su trenta disponibili. Nella scorsa giornata Strizzolo e compagni hanno messo paura al Cagliari (3-2), rimontando un doppio svantaggio in Sardegna e capitolando solo a 10 minuti dalla fine castigati da Pavoletti. Sconfitta, quella contro i rossoblù, che interrompe la mini-serie positiva che durava da quattro partite. Si è risvegliato anche l’attacco, che non segnava più di un gol dalla gara di Reggio Calabria dello scorso 22 ottobre.

Perugia che ora deve sfruttare il fattore casalingo per evitare di rimanere affossato in fondo alla classifica ma nel posticipo dovrà vedersela con un Venezia in grande ripresa. I lagunari si sono appena sbloccati anche tra le mura amiche (2-0 al Cosenza), un risultato che certifica il cambio di passo della squadra allenata da Paolo Vanoli, subentrato a Javorcic a campionato in corso. Per gli arancioneroverdi tre vittorie nelle ultime quattro giornate.

Perugia-Venezia: le ultime notizie sulle formazioni

Castori tenterà di fare male alla difesa veneta riproponendo il tandem formato da Strizzolo e Olivieri. Soltanto panchina per Di Carmine, mentre è ancora indisponibile Matos, non convocato insieme a Struna, Beghetto e Vulic.

Dall’altro lato, Vanoli dovrebbe schierare un undici non dissimile da quello che domenica scorsa è sceso in campo contro il Cosenza. Davanti la coppia scandinava formata da Pohjanpalo e Johnsen, mentre sono assenti Cuisance, Modolo e Ullmann.

Come vedere Perugia-Venezia in diretta tv e in streaming

Perugia-Venezia è in programma lunedì alle 20:30 allo stadio “Curi” di Perugia. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi quattro anni ha trasmesso la Serie B, ma anche su Helbiz Media, che trasmette le partite del campionato cadetto attraverso la sua app con un cashback sugli abbonamenti da utilizzare per la micromobilità.

Il pronostico

Il Venezia ha ritrovato quelle certezze che aveva perduto con l’arrivo del nuovo tecnico e resta una delle squadre che ha fatto meglio in trasferta, con 12 punti conquistati su 19 totali. Parte leggermente favorito contro il Perugia: è tornato anche a girare l’attacco e non sarebbe una sorpresa se anche in Umbria i lagunari segnassero dai due ai tre gol.

Le probabili formazioni di Perugia-Venezia

PERUGIA (3-5-2): Gori; Sgarbi, Curado, Dell’Orco; Casasola, Bartolomei, Santoro, Kouan, Lisi; Strizzolo, Olivieri.

VENEZIA (3-5-2): Joronen; Wisniewski, Ceppitelli, Ceccaroni; Candela, Crnigoj, Tessmann, Andersen, Haps; Pohjanpalo, Johnsen.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2