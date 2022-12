Ternana-Como, Serie B: streaming, probabili formazioni, pronostici

Ternana-Como è una partita della diciottesima giornata di Serie B e si gioca domenica alle 14:00: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

La cura Andreazzoli – se di cura si può parlare – sta funzionando solamente a metà. L’ex tecnico di Genoa ed Empoli, che ha accettato di “scendere” di categoria dopo l’ottima stagione in Toscana per provare a tornare in massima serie con la Ternana, due giornate fa ha preso (a sorpresa) il posto di Cristiano Lucarelli.

Nessuno poteva immaginare che l’allenatore artefice della promozione di due stagioni fa potesse essere licenziato dopo la prima parentesi negativa ed invece il presidente Bandecchi non gli ha fatto sconti. All’ex attaccante del Livorno non è bastato portare i rossoverdi in zona playoff per salvare la panchina: le due sconfitte di fila con Pisa e Venezia, seguite ai tre 0-0 consecutivi con Bari, Spal e Brescia hanno convinto l’esigente patron a sperimentare nuove soluzioni. Andreazzoli ha esordito con una vittoria striminzita e fortunosa ai danni del Cagliari (1-0) e la sua Ternana è di nuovo rimasta a secco di gol (0-0) nella sfida con il Sudtirol. Tutto sommato un buon punto quello di Bolzano, considerando che anche il Frosinone capolista è stato costretto a rallentare in Alto Adige.

Non meno ambizioso è il Como, detenuto da una delle proprietà più ricche di tutta la Serie B. Ma i lariani, prossimi avversari delle Fere al “Liberati”, fanno fatica ad ingranare nonostante i grossi investimenti effettuati in estate, che hanno portato in riva al lago nomi altisonanti come Fabregas, Cutrone e Mancuso. Eppure il Como giace in fondo alla classifica, è penultimo a quota 16 punti e non riesce più a vincere da cinque giornate, nelle quali ha collezionato quattro pareggi e una sconfitta, rimediata domenica con la Reggina.

Ternana-Como: le ultime notizie sulle formazioni

Andreazzoli senza Donnarumma, Capanni e Capuano. In attacco dovrebbero giocare Partipilo e Pettinari, quest’ultimo preferito a Favilli. Alle loro spalle Falletti.

Tanti infortunati anche in casa Como, tra cui Fabregas (che non tornerà prima di gennaio). In difesa è ballottaggio tra Binks e Vignali, mentre a centrocampo Longo sceglierà Faragò.

Come vedere Ternana-Como in diretta tv e in streaming

Ternana-Como è in programma domenica alle 14:00 allo stadio “Liberati” di Terni. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi quattro anni ha trasmesso la Serie B, ma anche su Helbiz Media, che trasmette le partite del campionato cadetto attraverso la sua app con un cashback sugli abbonamenti da utilizzare per la micromobilità.

Il pronostico

La Ternana, pur non brillando dovrebbe avere la meglio contro l’unica squadra della B che non ha ancora vinto in trasferta.

Le probabili formazioni di Ternana-Como

TERNANA (4-3-1-2): Iannarilli; Defendi, Sorensen, Mantovani, Corrado; Coulibaly, Di Tacchio, Palumbo; Falletti; Partipilo, Pettinari.

COMO (4-3-3): Ghidotti; Ioannou, Vignali, Scaglia, Cagnano; Arrigoni, Bellemo, Faragò; Cutrone, Cerri, Mancuso.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1