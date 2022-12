Tennis, balconcino a vista: il nude look infiamma il gala

Tennis, rieccola in tutto il suo splendore: il look sfoggiato in occasione di una serata molto speciale ha sbalordito i presenti.

Susanna Giovanardi è la tennista nota per aver partecipato a Miss Italia prima ancora di farsi strada nel mondo dello sport professionistico. Nel 2019, infatti, si è fatta conoscere al grande pubblico in qualità “Prima Miss dell’Anno” del rinomato concorso di bellezza.

La tennista è stata la prima partecipante ad essere candidata alla finale della competizione. Nonostante non sia riuscita a raggiungere il primo posto, ha fatto colpo su tutti con il suo incredibile fascino.

Classe 1999, romana, Giovanardi è stata definita da Patrizia Mirigliani come la “nuova Loren”. La patron di Miss Italia ha notato fin da subito le sue qualità affermando: “Sembra di rivedere la donna anni ’50. Ha le caratteristiche, la fisicità di Sofia”.

Alta, formosa, dagli occhi verdi e i capelli castani: la miss è riuscita in pieno a fare breccia nel cuore del pubblico. Ma oltre al suo aspetto fisico, ha conquistato tutti grazie alla sua determinazione.

Da sempre appassionata di sport, si è avvicinata molto presto al tennis. Fondamentale è stato il supporto della madre, che insegna la disciplina ed è una docente di eduzione fisica da diversi anni.

Giovanardi è stata impegnata per molto tempo tra allenamenti e studio. Laureata in Scienze motorie, la tennista ha dimostrato di avere un grandissimo talento nella disciplina raggiungendo ottimi risultati.

Seguitissima sui social, oltre allo sport sono molti gli scatti mozzafiato che condivide con i suoi affezionati followers. Nelle scorse ore si è voluta spingere oltre, sfoggiando tutta la sua sensualità con un look nude.

Tennis, l’outfit total black sfoggiato all’evento di Yamamay

Nella giornata di ieri Giovanardi si è recata a Cortina d’Ampezzo, dove è stata ospite del party organizzato dal famoso brand Yamamay. Insieme a lei, il fidanzato Andrea Preti, modello e attore salito alla ribalta nel cast della trasmissione “Furore”.

La tennista, per l’occasione, ha indossato un top trasparente abbinato ad una gonna in latex ed un paio di stivali alti. Il look total black è stato molto apprezzato dai suoi fan.

Su Instagram, Giovanardi ha condiviso una serie di fotografie scattate durante la serata venendo sommersa dai complimenti. La sportiva – che al momento si sta godendo la sua permanenza a Cortina tra lavoro e relax – è assolutamente meravigliosa.