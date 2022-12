Hatayspor-Lazio, amichevole: tv, streaming, formazioni, pronostici

Hatayspor-Lazio è un’amichevole e si gioca venerdì alle ore 16:00: notizie, statistiche, diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostici.

Se Maurizio Sarri cercava risposte, ne ha avute fin troppe. Nel primo appuntamento di questa tournée turca disputato martedì scorso con il Galatasaray – squadra nettamente più avanti nella preparazione rispetto ai biancocelesti – la sua Lazio ha risposto presente, battendo 2-1 in rimonta i giallorossi di Istanbul con le reti di Felipe Anderson e Luis Alberto.

Una prestazione più che convincente da parte della compagine capitolina, che giocherà il suo primo match ufficiale il prossimo 4 gennaio sul campo del Lecce, nella giornata che segna la ripartenza del campionato di Serie A dopo la lunga sosta per i Mondiali.

La Lazio vuole partire forte, cancellando così quella brutta sconfitta subita a Torino con la Juventus prima dello stop. All’Allianz Stadium, lo scorso novembre, non ci fu praticamente partita, con Sarri che non poté fare altro che congratularsi coi bianconeri e prendere atto dell’eccessiva stanchezza dei suoi uomini, reduci da uno sfiancante tour de force. Ha influito anche l’assenza di Ciro Immobile, tornato a giocare un match dal 1′ solamente in Turchia.

Positivi, tutto sommato, i segnali lanciati dal cannoniere biancoceleste, che deve ritrovare al più presto la sua forma migliore. Sarri, non a caso, la inserirà nuovamente nella formazione titolare che affronterà l’Hatayspor (altra squadra turca) nel tridente offensivo insieme a Felipe Anderson e Pedro. In attesa di riabbracciare Sergej Milinkovic-Savic, reduce dall’avventura (deludente) qatariota con la sua Serbia, al suo posto nella linea a tre di centrocampo ci sarà Basic. Guidato dall’ex portiere della nazionale turca Volkan Demirel, il club della città di Antiochia è attualmente invischiato nella lotta per non retrocedere in Super Lig ed è a soli due punti dal sedicesimo posto. Una sconfitta e una vittoria nelle ultime due amichevoli giocate rispettivamente contro Karagumruk e Gaziantep.

Come vedere Hatayspor-Lazio in diretta tv e in streaming

L’amichevole tra Hatayspor e Lazio, in programma venerdì alle 16:00, verrà trasmessa in esclusiva su Lazio Style Channel, il canale televisivo del club biancoceleste. La partita che vedrà protagonisti gli uomini di Maurizio Sarri sarà visibile esclusivamente per gli abbonati allo specifico pacchetto di Sky Calcio. Il canale in questione è il 233.

Il pronostico

Un altro test molto importante per la Lazio di Maurizio Sarri. Contro il Galatasaray, seconda forza del campionato turco, i biancocelesti hanno dimostrato di aver subito ritrovato il ritmo partita e dovrebbero riuscire ad avere la meglio anche sull’Hatayspor in una gara in cui segneranno con ogni probabilità dai due ai quattro gol.

Le probabili formazioni di Hatayspor-Lazio

HATAYSPOR (4-2-3-1): Kardesler; Adekugbe, Oksuz, Yilmaz, Cörekci; Ruben, Aabid; Ergun, Kanak, Ruben Ribeiro; Zé Luìs.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Luis Alberto, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3