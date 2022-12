I pronostici di domenica 11 dicembre: Serie B, amichevoli club

I pronostici di calcio di domenica 11 dicembre, con il Mondiale in Qatar che si ferma in vista delle semifinali, grande protagonista della domenica sarà la Serie B con ben nove partite in programma.

Si parte alle 12:30 con Cagliari-Perugia. L’allenatore dei rossoblù Liverani è a rischio esonero. La zona playoff è ancora relativamente vicina – il Sudtirol ottavo è a +3 – ma il secondo posto, l’unico insieme al primo che regala la promozione diretta – dista ben dieci lunghezze. Contro il fanalino di coda della classifica di Serie B i tre punti sono indispensabili per iniziare la risalita.

La vittoria contro il Sudtirol è stato un segnale importante per il Genoa, ma è improprio parlare già di svolta. Ascoli sarà sicuramente un bel banco di prova per la squadra affidata a Gilardino dopo l’esonero di Blessin, che dovrebbe comunque evitare quanto meno la sconfitta.

Altri pronostici

La chilometrica striscia positiva del Sudtirol si è interrotta nel turno infrasettimanale a Marassi contro il Genoa, dopo un’imbattibilità che durava da dodici giornate. Dall’arrivo in panchina di Pierpaolo Bisoli – e dunque dallo scorso agosto – gli altoatesini non avevano ancora perso. Anche la Ternana, come la compagine allenata da Bisoli, in settimana ha messo fine ad una lunga striscia, ma in questo caso di partite senza vittoria. Gli umbri non vincevano un match dallo scorso ottobre e i tre 0-0 consecutivi con Bari, Spal e Brescia, uniti alla sconfitta di Pisa, erano stati fatali all’ex allenatore Cristiano Lucarelli, sorprendentemente esonerato dopo la trasferta toscana.

Tra le amichevoli di club in programma oggi, promettono almeno tre gol complessivi Liverpool-Lione e Chelsea-Aston Villa. Da almeno un gol per squadra invece la sfida tra Sassuolo e Marsiglia.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Venezia vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Venezia-Cosenza, Serie B, ore 15:00

Vincenti

• Cagliari (in Cagliari-Perugia, Serie B, ore 12:30)

• Genoa o pareggio (in Ascoli-Genoa, Serie B, ore 15:00)

• Reggina o pareggio (in Como-Reggina, Serie B, ore 15:00)

• Frosinone o pareggio (in Frosinone-Pisa, Serie B, ore 15:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Como-Reggina, Serie B, ore 15:00

• Liverpool-Lione, Amichevole ore 15:00

• Chelsea-Aston Villa, Amichevole ore 15:10

Le partite da almeno un gol per squadra

• Benevento-Cittadella, Serie B, ore 15:00

• Spal-Palermo, Serie B, ore 15:00

• Sudtirol-Ternana, Serie B, ore 15:00

• Sassuolo-Marsiglia, Amichevole, ore 16:00

Il “clamoroso”

Pareggio (in Spal-Palermo, Serie B, ore 15:00)