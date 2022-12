Sudtirol-Ternana, Serie B: streaming, probabili formazioni, pronostici

Sudtirol-Ternana è una partita della diciassettesima giornata di Serie B e si gioca domenica alle 15:00: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

La chilometrica striscia positiva del Sudtirol si è interrotta nel turno infrasettimanale a Marassi contro il Genoa, dopo un’imbattibilità che durava da dodici giornate. Dall’arrivo in panchina di Pierpaolo Bisoli – e dunque dallo scorso agosto – gli altoatesini non avevano ancora perso, raggranellando complessivamente cinque vittorie e sette pareggi. La sconfitta contro i più quotati rossoblù, squadra attrezzata per vincere il campionato, è tuttavia assolutamente indolore e rientra nell’ordine delle cose. Nel senso che il tecnico toscano può comunque continuare a guardare il bicchiere mezzo pieno: i suoi uomini hanno tenuto testa al Genoa per oltre sessanta minuti, incassando il gol del definitivo 2-0 solo in pieno recupero. Il Sudtirol, insomma, resta a tutti gli effetti la grande sorpresa di questo girone d’andata: nessuno si aspettava di vedere la neopromossa, soprattutto dopo un inizio da incubo (tre sconfitte di fila), in zona playoff quando siamo quasi al giro di boa.

Anche la Ternana, come la compagine allenata da Bisoli, in settimana ha messo fine ad una lunga striscia, ma in questo caso di partite senza vittoria. Gli umbri non vincevano un match dallo scorso ottobre e i tre 0-0 consecutivi con Bari, Spal e Brescia, uniti alla sconfitta di Pisa, erano stati fatali all’ex allenatore Cristiano Lucarelli, sorprendentemente esonerato dopo la trasferta toscana. Ora in panchina c’è Aurelio Andreazzoli, che dopo il 2-1 di Venezia, ha conquistato i suoi primi tre punti nello scontro con il Cagliari, battuto 1-0 grazie ad un calcio di rigore trasformato da Falletti. Una vittoria che ha riportato la Ternana a distanza ravvicinata dal duo Bari-Genoa e a -4 dalla Reggina seconda.

Sudtirol-Ternana: le ultime notizie sulle formazioni

Bisoli dovrebbe tornare al 4-3-3 dopo l’esperimento 4-2-3-1 che non ha prodotto grossi risultati a Genova. Marconi si riaccomoderà in panchina, nel tridente troveranno spazio Rover, Mazzocchi e Odogwu. A centrocampo invece spazio a Pompetti, tra Tait e l’intoccabile Nicolussi Caviglia. Tanti gli assenti, da Carretta a Belardinelli, passando per Curto e Barison. Ternana senza Capuano e Donnarumma, ma con Falletti alle spalle di Favilli e Partipilo. L’arma a gara in corso sarà verosimilmente Pettinari.

Come vedere Sudtirol-Ternana in diretta tv e in streaming

Sudtirol-Ternana è in programma domenica alle 15:00 allo stadio “Druso” di Bolzano. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi quattro anni ha trasmesso la Serie B, ma anche su Helbiz Media, che trasmette le partite del campionato cadetto attraverso la sua app con un cashback sugli abbonamenti da utilizzare per la micromobilità.

Il pronostico

Nessuna squadra in questa Serie B ha pareggiato più partite del Sudtirol, che ha fatto registrare il segno “x” già in sette occasioni. Non è da escludere che finisca con un nulla di fatto anche questo match, che si profila decisamente equilibrato. Occhio alla Ternana, che potrebbe essersi sbloccata con il successo ottenuto ai danni del Cagliari: non sarebbe una sorpresa se i rossoverdi riuscissero a conquistare almeno un punto.

Le probabili formazioni di Sudtirol-Ternana

SUDTIROL (4-3-3): Poluzzi; De Col, Zaro, Masiello, Berra; Tait, Pompetti, Nicolussi Caviglia; Rover, Mazzocchi, Odogwu.

TERNANA (4-3-1-2): Iannarilli; Diakite, Sorensen, Mantovani, Corrado; Coulibaly, Di Tacchio, Palumbo; Falletti; Partipilo, Favilli.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1