Cagliari-Perugia, Serie B: streaming, probabili formazioni, pronostici

Cagliari-Perugia è una partita della diciassettesima giornata di Serie B e si gioca domenica alle 12:30: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Pavoletti sbaglia dagli undici metri, Falletti no. Rigori decisivi nello scontro infrasettimanale che ha visto protagonista il Cagliari sul campo della Ternana. Dopo cinque pareggi consecutivi i sardi sono incappati in una sconfitta, che fa vacillare ulteriormente la panchina di Fabio Liverani. L’ex tecnico di Parma e Lecce non riesce a più a vincere – la vittoria manca dal 15 ottobre – e i rossoblù, partiti con l’obiettivo di dominare il campionato e tornare immediatamente in A, rischiano di fare invece una stagione anonima. L’esonero sembrava scontato dopo il passo falso in Umbria ma il presidente Giulini ha deciso di concedere un’ulteriore possibilità all’allenatore, che resta però sotto osservazione. La zona playoff è ancora relativamente vicina – il Sudtirol ottavo è a +3 – ma il secondo posto, l’unico insieme al primo che regala la promozione diretta – dista ben dieci lunghezze.

In Sardegna sbarca il Perugia di Fabrizio Castori, fanalino di coda della classifica di Serie B che sta cercando faticosamente di uscire da una situazione critica. Fanno ben sperare i quattro risultati positivi raccolti nelle ultime quattro giornate (tre pareggi e una vittoria). C’è rammarico in casa biancorossa per il rigore sbagliato dall’attaccante Melchiorri nella sfida di giovedì scorso con la Spal, terminata 0-0, il secondo di fila dopo quello di Cosenza.

Cagliari-Perugia: le ultime notizie sulle formazioni

Liverani senza Rog, Ciocci e Mancosu. Pavoletti dovrebbe cominciare dalla panchina dopo l’errore dal dischetto: in attacco giocheranno Lapadula e Luvumbo, assistiti da Kourfalidis. Dietro Carboni sarà preferito a Barreca. Tanti indisponibili anche per Castori, che deve fare a meno di Matos in attacco, oltre a Struna, Di Carmine e Righetti. Sarà 3-4-1-2 con Kouan alle spalle della coppia Strizzolo-Di Serio.

Come vedere Cagliari-Perugia in diretta tv e in streaming

Cagliari-Perugia è in programma domenica alle 12:30 all’Unipol Domus di Cagliari. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi quattro anni ha trasmesso la Serie B, ma anche su Helbiz Media, che trasmette le partite del campionato cadetto attraverso la sua app con un cashback sugli abbonamenti da utilizzare per la micromobilità.

Il pronostico

Quasi obbligato alla vittoria il Cagliari dopo la dolorosa sconfitta di Terni. Non è mai semplice giocare contro le squadre di Castori, soprattutto contro un Perugia in lieve crescita ma alla fine i valori dovrebbero uscire fuori. Un successo dei sardi è probabile. Entrambe attraversano un momento complicato a livello offensivo, in particolar modo gli umbri che hanno segnato solo 10 gol, il peggior attacco della B. Ecco perché non ci aspettiamo una gara ad alto punteggio.

Le probabili formazioni di Cagliari-Perugia

CAGLIARI (4-3-1-2): Radunovic; Di Pardo, Capradossi, Goldaniga, Carboni; Nandez, Viola, Deiola; Kourfalidis; Lapadula, Luvumbo.

PERUGIA (3-4-1-2): Gori; Sgarbi, Curado, Rosi; Casasola, Bartolomei, Santoro, Lisi; Kouan; Di Serio, Strizzolo.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0