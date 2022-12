Perugia-Spal, Serie B: streaming, probabili formazioni, pronostici

Perugia-Spal è una partita della sedicesima giornata di Serie B e si gioca giovedì alle 15:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

La cura Castori sta funzionando. Sì, certo, il Perugia giace ancora in fondo alla classifica di Serie B – è ultimo con 12 punti raccolti in 15 partite – ma nelle ultime tre giornate sembra aver invertito la rotta, coi due pareggi esterni contro Modena e Cosenza e la vittoria casalinga contro il Genoa. Insomma, niente a che vedere con la squadra disastrosa che fino a qualche settimana fa collezionava sconfitte su sconfitte e dava l’impressione di colare a picco. L’ex tecnico della Salernitana, uno che la cadetteria la conosce come le sue tasche, ora va a caccia di conferme, consapevole che non sarà assolutamente semplice evitare la retrocessione. La parola d’ordine, intanto, è diventata solidità: in Calabria il Perugia ha tenuto la porta inviolata per la seconda gara di fila, offrendo una prestazione attenta ed ordinata contro la formazione di Viali, al momento una diretta concorrente per la salvezza.

Anche la Spal rientra a pieno titolo tra le grandi delusioni di questa prima parte di campionato. Gli estensi, nonostante questo dovesse essere l’anno della svolta, hanno a malapena tre punti in più rispetto al Perugia. E se la stagione terminasse oggi sarebbero addirittura retrocessi in Serie C. Domenica scorsa gli uomini di Daniele De Rossi hanno perso il derby emiliano con il Modena (2-3), incassando un’altra sconfitta dopo quelle con Benevento e Brescia. Dal roboante 5-0 al Cosenza di ottobre la Spal non ha più vinto.

Perugia-Spal: le ultime notizie sulle formazioni

Castori perde l’attaccante Di Carmine, che ha rimediato una lesione al bicipite femorale sinistro. L’ex Verona salterà quasi sicuramente anche la sfida con il Cagliari. Al suo posto giocherà Melchiorri, che si posizionerà davanti a Strizzolo. Sta meglio Olivieri, ma almeno all’inizio si accomoderà in panchina. Problemi sulla corsia destra per De Rossi, che deve fare a meno di Dickmann, squalificato, e di Almici, infortunato. In forte dubbio anche la presenza di Murgia. Possibile chance per Fiordaliso.

Come vedere Perugia-Spal in diretta tv e in streaming

Perugia-Spal è in programma giovedì alle 15:00 allo stadio “Curi” di Perugia. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi quattro anni ha trasmesso la Serie B, ma anche su Helbiz Media, che trasmette le partite del campionato cadetto attraverso la sua app con un cashback sugli abbonamenti da utilizzare per la micromobilità.

Il pronostico

Il Perugia dovrebbe riuscire ad evitare la sconfitta contro una Spal apparsa in grande difficoltà nell’ultimo periodo. Si profila una gara bloccata per larghi tratti, in cui la paura la farà da padrona. Le reti complessive potrebbero essere meno di quattro.

Le probabili formazioni di Perugia-Spal

PERUGIA (3-4-1-2): Gori; Sgarbi, Curado, Dell’Orco; Casasola, Santoro, Bartolomei, Paz; Kouan; Strizzolo, Melchiorri.

SPAL (3-5-2): Alfonso; Peda, Meccariello, Dalle Mura; Fiordaliso, Zanellato, Esposito, Maistro, Celia; La Mantia, Moncini.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1