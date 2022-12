Venezia-Ternana, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Venezia-Ternana è una partita della quindicesima giornata di Serie B: dove vederla in tv, streaming, probabili formazioni e pronostici

VENEZIA – TERNANA | sabato ore 14:00

Cinque giornate senza vittorie sono costate carissime a Cristiano Lucarelli: la Ternana infatti dopo la sconfitta contro il Pisa ha esonerato il tecnico affidando la panchina all’esperto Andreazzoli che, a dire il vero, aspettava anche la possibile chiamata del Genoa. Poi, in Liguria, almeno per un’altra settimana hanno deciso di continuare con Blessin e allora ecco l’ok alla chiamata del presidente Bandecchi. Che ci è andato giù assai pesante nel commentare la scelta dell’allontamento in panchina di Lucarelli: “Una decisione che maturavo da un anno e mezzo” ha detto. Insomma, ci aspettava solamente l’ennesima sconfitta di una stagione che era iniziata bene e che invece adesso si potrebbe trasformare in qualcosa di negativo.

Anche il Venezia nel corso di questa annata ha sollevato Javorcic dal proprio ruolo affidandosi a Vanoli. Che nello scorso weekend, anche per via di un errore clamoroso dal dischetto del Palermo e sulla susseguente respinta, ha trovato la prima vittoria della propria gestione proprio in Sicilia. Una mezza scossa su un campo difficile per cercare di risollevare una squadra che dopo la retrocessione dell’anno scorso era partita decisamente con altri obiettivi. Certo, affidarsi inizialmente ad un tecnico senza esperienza in Serie B, è stata una scelta che fino al momento è stata pagata a caro prezzo.

Come vedere Venezia-Ternana in diretta tv e in streaming

Venezia-Ternana è in programma sabato alle ore 14:00. Si potrà vedere, così come lo scorso anno il campionato cadetto, su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili tramite i canali Sport e Calcio), ma gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In streaming si vedrà anche su DAZN, che già negli ultimi tre anni ha trasmesso la Serie B in esclusiva. La grande novità riguarda l’esordio di Helbiz Media, che trasmette il campionato di Serie B sulla sua app con un cashback sugli abbonamenti da utilizzare per la micromobilità.

Il pronostico

Da un lato c’è una squadra, quella di casa, che avrebbe bisogno di una vittoria per cercare un ulteriore passo in avanti in classifica. Dall’altro c’è una squadra che ha cambiato tecnico in settimana e che avrebbe bisogno di un poco di tranquillità. Nessuno vuole perdere, questo è lo snodo principale: ecco perché Venezia-Ternana potrebbe anche finire in pareggio.

Le probabili formazioni di Venezia-Ternana

VENEZIA (3-5-2): Joronen; Wisniewski, Modolo, Ceccaroni; Zampano, Crnigoj, Busio, Cuisance, Ullmann; Johnsen, Pohjanpalo.

TERNANA (4-3-2-1): Iannarilli; Diakite, Mantovani, Sorensen, Martella; Agazzi, Proietti, Cassata; Partipilo, Falletti; Favilli.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1