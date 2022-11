Genoa-Como, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Genoa-Como è una partita della tredicesima giornata di Serie B: dove vederla in tv, streaming, probabili formazioni e pronostici

GENOA – COMO | domenica ore 16:15

Si è parlato anche di un possibile esonero in casa Genoa dopo la sconfitta contro la Reggina. Ci si aspettava di più dai luguri, formazione costruita quasi per ammazzare il campionato, che invece ci hanno rimesso le penne contro la truppa di Pippo Inzaghi facendosi raggiungere in classifica. In tutto questo il Frosinone continua a vincere e a volare, e allora ecco che i rossoblù sono praticamente obbligati a vincere contro il Como per non allontanarsi troppo. Sulla carta, e almeno anche per quello che è stato il cammino della formazione ospite fino al momento, di problemi non ce ne dovrebbero essere. Ma il campo si sa è un’altra cosa e il Como, soprattutto, ha in rosa gente di qualità.

La squadra di Longo, inoltre, viene da un momento che possiamo tranquillamente positivo se pensiamo a quello che è stato l’avvio della stagione dei lombardi. Nelle ultime cinque partite infatti il Como ne ha vinte tre e viene anche dalla bella affermazione contro il Venezia che ha dato un senso diverso alla classifica. Ora, da qui a pensare che Fabregas e compagni possano fare il colpaccio in Liguria ce ne passa. Ma che potrebbero rendere la vita difficile al Genoa allora quello sì, è quasi fuori discussione.

Come vedere Genoa-Como in diretta tv e in streaming

Genoa-Como è in programma domenica alle 16:15. Si potrà vedere, così come lo scorso anno il campionato cadetto, su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili tramite i canali Sport e Calcio), ma gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In streaming si vedrà anche su DAZN, che già negli ultimi tre anni ha trasmesso la Serie B in esclusiva. La grande novità riguarda l’esordio di Helbiz Media, che trasmette il campionato di Serie B sulla sua app con un cashback sugli abbonamenti da utilizzare per la micromobilità.

Il pronostico

Nonostante il momento diverso che stanno vivendo le due formazioni, il Genoa dovrebbe riuscire a prendersi questa vittoria e rendere la prossima settimana tranquilla a Blessin. La sfida in terra ligure, inoltre, dovrebbe regalare almeno tre reti complessive e probabilmente anche una rete per squadra. La vittoria finale, però, se la prenderanno i padroni di casa.

Le probabili formazioni di Genoa-Como

GENOA (4-2-3-1): Semper; Sabelli, Bani, Dragusin, Czyborra; Frendrup, Badelj, Jagiello; Aramu; Coda, Gudmusson;

COMO (4-3-1-2): Vigorito; Vigali, Solini, Odenthal, Cagnano; Arrigoni, Bellemo, Baselli; Fabregas, Cerri, Mancuso.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1