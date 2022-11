I pronostici di giovedì 10 novembre: Serie A, Liga e Bundesliga

I pronostici di calcio di giorno 10 novembre, il turno infrasettimanale di Serie A si chiude questa sera con i due posticipi Verona-Juventus e Lazio-Monza. La squadra allenata da Allegri cerca conferme dopo la bella vittoria sull’Inter, ma non dovrà snobbare la trasferta di Verona contro una squadra affamata di punti dopo otto sconfitte consecutive. Nell’ultima al Bentegodi contro la Roma, il Verona aveva iniziato bene la partita, lottando su ogni pallone ma l’espulsione di Dawidowicz ha rovinato i piani dell’allenatore Bocchetti. Occhio proprio all’agonismo del Verona: il numero dei cartellini gialli nei confronti dell’Hellas potrebbe essere molto alto.

Altri pronostici

La Lazio dovrà fare attenzione contro il Monza, l’euforia del derby potrebbe fare calare l’attenzione: probabile almeno un gol per squadra. A proposito di gol, facile pronosticarne almeno tre in Feyenoord-Cambuur di Eredivisie e in Real Madrid-Cadice della Liga spagnola.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Almeno tre cartellini squadra in casa in Verona-Juventus, Serie A, ore 18:30

Vincenti

• Rayo Vallecano o pareggio (in Rayo Vallecano-Celta Vigo, Serie A, ore 20:45)

• Feyenoord (in Feyenoord-Cambuur, Eredivisie, ore 20:00)

• Real Madrid (in Real Madrid-Cadice, Liga, ore 21:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Magdeburg-Darmstadt, Zweite Liga, ore 18:30

• Feyenoord-Cambuur, Eredivisie, ore 20:00

• Real Madrid-Cadice, Liga, ore 21:30

Le partite da almeno un gol per squadra

• Magdeburg-Darmstadt, Zweite Liga, ore 18:30

• Valencia-Real Betis, Liga, ore 20:00

• Lazio-Monza, Serie A, ore 20:45

Il “clamoroso”

Juventus vincente con un solo gol di scarto (in Verona-Juventus, Serie A, ore 18:30)