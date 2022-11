Lecce-Atalanta e Sassuolo-Roma: formazioni ufficiali e pronostico marcatori

Lecce-Atalanta e Sassuolo-Roma: alle 18:30 altri due match dell’ultimo turno infrasettimanale del 2022. Formazioni ufficiali e pronostico marcatori.

Prosegue con due partite interessanti l’ultimo turno infrasettimanale del 2022. Prima del trittico serale (Inter-Bologna, Salernitana-Fiorentina e Torino-Sampdoria) si gioca a Lecce, dove sarà di scena l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, reduce dalla sconfitta interna con il Napoli, e a Reggio Emilia. Al Mapei Stadium arriva la Roma di José Mourinho, desiderosa di voltare subito pagina dopo l’amara sconfitta nel derby con la Lazio in cui ha palesato ancora una volta i soliti problemi in fase di realizzazione. Sia la Dea che i giallorossi devono approfittare dell’inatteso passo falso del Milan di ieri sera con la Cremonese.

Ha fame di punti anche il Sassuolo di Alessio Dionisi, reduce dalla doppia sconfitta con Napoli ed Empoli, mentre il Lecce viene da un buon pareggio alla Dacia Arena di Udine, sebbene i giallorossi di Marco Baroni continuino a mancare l’appuntamento con la vittoria.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Colombo, Di Francesco.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Okoli, Djimsiti, Ruggeri; Soppy, Pasalic, de Roon, Zortea; Malinovskyi, Ederson; Zapata.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Maxime Lopez, Harroui; Laurienté, Pinamonti, D’Andrea.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Matic, Cristante, Zalewski; Zaniolo, Volpato; Shomurodov.

Lecce-Atalanta e Sassuolo-Roma: il pronostico marcatori

Gasperini rispolvera Malinovsyi: il trequartista ucraino, preferito a sorpresa a Lookman, potrebbe diventare uno dei protagonisti del match del “Via del Mare” con i suoi potenti e precisi tiri dalla distanza. Occhio anche a Zapata. Per quanto riguarda il Lecce, l’Atalanta è la squadra a cui Di Francesco ha segnato più gol da quando gioca in massima serie. Stessa storia per Pinamonti, che ha già castigato tre volte la Roma. Tra i giallorossi, senza Abraham e Pellegrini, rischia di finire sul tabellino dei marcatori Zaniolo.

Lecce-Atalanta e Sassuolo-Roma: i probabili ammoniti e tiratori

In Lecce-Atalanta potrebbe rendersi più volte pericoloso Strefezza, mentre Pasalic tirerà almeno in un’occasione verso la porta avversaria. In Sassuolo-Roma attenzione a Shomurodov, lanciato a sorpresa da Mourinho, e al giovane D’Andrea. Tra i potenziali giocatori più fallosi segnaliamo Baschirotto, de Roon e Cristante.