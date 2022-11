Reggina-Genoa, Serie B: streaming, probabili formazioni, pronostici

Reggina-Genoa è una partita della dodicesima giornata di Serie B e si gioca lunedì alle 20:30: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

REGGINA – GENOA | lunedì ore 20:30

Tra le principali favorite per la promozione diretta dopo la dolorosissima retrocessione dello scorso anno, nell’ultimo mese il Genoa di Alexander Blessin sembra aver trovato quella continuità che gli era mancata nelle prime giornate di campionato. I valori stanno pian piano venendo fuori – nessuno, in B, possiede una rosa di assoluto livello come quella dei liguri – e da metà settembre in poi i rossoblù hanno collezionato quasi solo vittorie – compresa quella in Coppa Italia contro la Spal – ad eccezione dei due pareggi interni con Cagliari e Brescia, due dirette concorrenti per il salto di categoria. Il Grifone corre spedito soprattutto in trasferta, dove finora ha collezionato cinque successi e una sconfitta. Coda e compagni hanno mantenuto il secondo posto ma l’obiettivo, nell’interessante posticipo di Reggio Calabria con la Reggina di Pippo Inzaghi, è tenere il passo del Frosinone, che sabato si è imposto 1-0 sul Perugia ed è volato a quota 27 punti, cinque in più del Genoa.

Anche gli amaranto hanno ambizioni importanti, solo che il calo è stato evidente – e preoccupante – da inizio ottobre in poi. L’ultima vittoria è maturata nel derby calabrese con il Cosenza, travolto 3-0 al “Granillo”. Da allora sono arrivate due sconfitte (Parma e Perugia) e un pari contro il Cagliari. La classifica vede gli uomini di Inzaghi al quinto posto, a -3 dai loro prossimi avversari. Davanti al proprio pubblico, tuttavia, la Reggina sbaglia pochissimo: solo Frosinone e Parma hanno fatto meglio della squadra dello Stretto.

Reggina-Genoa: le ultime notizie sulle formazioni

Nella difesa amaranto Camporese dovrebbe vincere il ballottaggio con Thiago Cionek ed affiancare Gagliolo, in gol lo scorso fine settimana a Cagliari. Hernani, Majer e Fabbian comporanno il trio di centrocampo, mentre in attacco Inzaghi si affiderà a Canotto, Menez e Rivas. Dall’altro lato, Blessin deve fare a meno dello squalificato Badelj oltre a Pajac ed Ekuban. Maglia da titolare per Hefti sull’out difensivo destro, in attacco invece a supportare il centravanti Coda saranno Jagiello, Aramu e Gudmundsson.

Come vedere Reggina-Genoa in diretta tv e in streaming

Reggina-Genoa è in programma lunedì alle 20:30 allo stadio “Granillo” di Reggio Calabria. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio), ma gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla nota piattaforma DAZN, che già negli ultimi quattro anni ha trasmesso la Serie B, e su Helbiz Media, che trasmette le partite del campionato cadetto sulla sua app con un cashback sugli abbonamenti da utilizzare per la micromobilità.

Il pronostico

Blessin sembra aver trovato la quadra ed il suo Genoa partirà leggermente favorito in questo scontro d’alta classifica con la Reggina, apparsa in calo nelle ultime uscite e meno solida in fase di non possesso. Probabile che entrambe trovino la via del gol.

Le probabili formazioni di Reggina-Genoa

REGGINA (4-3-3): Ravaglia; Pierozzi, Camporese, Gagliolo, Di Chiara; Hernani, Majer, Fabbian; Canotto, Menez, Rivas.

GENOA (4-2-3-1): Semper; Hefti, Dragusin, Bani, Sabelli; Strootman, Frendrup; Jagiello, Aramu, Gudmundsson; Coda.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2