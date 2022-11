Cremonese-Milan, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Cremonese-Milan è una partita della quattordicesima giornata di Serie A e si gioca martedì alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

CREMONESE – MILAN | martedì ore 20:45

I numeri disastrosi dello Spezia lontano dal proprio pubblico facevano ipotizzare una vittoria convincente ed anche abbastanza larga da parte del Milan. Ed invece quello andato in scena sabato scorso a San Siro si è trasformato in un match quasi “stregato” per i rossoneri, che hanno rischiato di farsi imporre il pareggio dai liguri di Luca Gotti, se non fosse stato per una rete di pregevole fattura del solito Giroud ad una manciata di seconda dal 90′. L’attaccante francese poi si è fatto espellere per essersi tolto la maglia, dimenticandosi forse di essere stato ammonito qualche minuto prima per proteste. Mancare l’appuntamento coi tre punti coi bianconeri sarebbe stata un’autentica beffa, anche per via del gol del momentaneo pari siglato da Daniel Maldini, ceduto in prestito in Liguria.

Sofferta ma in ogni caso salutare, per Stefano Pioli e i suoi uomini, la vittoria contro lo Spezia, indispensabile per ripartire dopo la sconfitta con il Torino, inframezzata dal 4-0 al Salisburgo in Champions League, che ha regalato al Diavolo la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta della Champions League (agli ottavi, il prossimo febbraio, affronteranno il Tottenham di Antonio Conte). In classifica il Milan ha sorpassato l’Atalanta al secondo posto e soprattutto è rimasto invariato il distacco (-6) dal Napoli capolista. Nel turno infrasettimanale i rossoneri non usciranno fuori dalla Lombardia, dovendo giocare il derby regionale con la Cremonese. I grigiorossi ce la stanno mettendo tutta ma continuano a rinviare l’appuntamento con la prima vittoria in campionato. Dopo il pareggio a reti bianche con l’Udinese, è arrivato il rocambolesco 2-2 di Salerno ma la classifica resta deficitaria per la squadra di Massimiliano Alvini, terzultimi a tre punti da Spezia e Lecce.

Cremonese-Milan: le ultime notizie sulle formazioni

In casa grigiorossa si valuta un corposo turnover in vista del delicato scontro diretto di venerdì prossimo in casa dell’Empoli. Improbabile che Dessers recuperi per la partita con il Milan: Alvini difatti pensa ad una coppia d’attacco formata da Okereke e Afena-Gyan, con Ciofani prima alternativa. In mezzo Escalante favorito su Ascacibar, mentre il trio difensivo sarà composto da Aiwu, Vasquez e dal ristabilito Bianchetti.

Pesanti assenze per Pioli, che a Cremona non avrà i due francese Hernandez e Giroud, entrambi squalificati. Sull’out mancino riecco Ballo-Touré, davanti invece spazio al cannoniere di riserva Origi. Conferma per Leao, alla ricerca di un gol per sbloccarsi, mentre De Ketelaere sembra in vantaggio su Brahim Diaz.

Come vedere Cremonese-Milan in diretta tv e in streaming

Cremonese-Milan, in programma martedì alle 20:45 allo stadio “Zini” di Cremona, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Ha un costo mensile di 29,99 euro – 39,99 per la versione Plus – e non prevede alcun costo aggiuntivo né per l’attivazione né per l’eventuale disattivazione. A partire da questa stagione, tuttavia, tutti i match della Serie A saranno trasmessi in diretta tv anche su Sky attraverso il canale tematico Zona DAZN (canale 214). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento alla piattaforma streaming al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

La Cremonese non rinuncia mai a giocare ma paga il deficit di qualità a centrocampo e soprattutto qualche errore di troppo in fase di non possesso. Comunque una trasferta abbordabile per il Milan, che nell’ultimo confronto coi grigiorossi – risalente al 1996 – stravinse 7-1. I rossoneri dovrebbero segnare dai due ai quattro gol contro una difesa che in casa è letteralmente crollata contro Napoli e Lazio, incassando otte reti complessive. Un altro dato che conforta Pioli è quello relativo alle neopromosse: il Milan ha vinto 12 volte negli ultimi 14 incontri con squadre che provenivano dalla cadetteria.

Le probabili formazioni di Cremonese-Milan

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Aiwu, Bianchetti, Vasquez; Ghiglione, Pickel, Escalante, Meité, Valeri; Okereke, Afena-Gyan.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Tomori, Ballo-Touré; Pobega, Tonali; Messias, De Ketelaere, Leao; Origi.

In Cremonese-Milan le reti complessive saranno almeno tre? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-3