I pronostici di calcio di giorno 6 novembre, domenica di fuoco in Serie A con due partite attesissime a chiudere la tredicesima giornata: Roma-Lazio e Juventus-Inter. Sfide apertissime e imprevedibili, seppure le assenze nella Lazio di Milinkovic Savic e probabilmente Immobile e le precarie condizioni fisiche nella Juventus di Vlahovic, Di Maria e del rientrante Chiesa siano inevitabilmente un vantaggio per Roma e Inter. I gol non dovrebbero mancare, così come in Chelsea-Arsenal e Tottenham-Liverpool, i due big match domenicali di Premier League.

Leggi anche: I pronostici del weekend (5-6 novembre)

Altri pronostici

Per quanto riguarda le “big” d’Europa, vittoria alla portata per il PSG in casa del Lorient e per il Villarreal contro il Maiorca.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Monza vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Monza-Verona, Serie A, ore 15:00

Vincenti

• PSG (in Lorient-PSG, Ligue 1, ore 13:00)

• Friburgo (in Friburgo-Colonia, Bundesliga, ore 17:30)

• Villarreal (in Villarreal-Maiorca, Liga, ore 18:30)

• Real Betis o pareggio (in Real Betis-Siviglia, Liga, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Chelsea-Arsenal, Premier League, ore 13:00

• Volendam-Feyenoord, Eredivisie, ore 14:30

• Ajax-PSV Eindhoven, Eredivisie, ore 16:45

• Tottenham-Liverpool, Premier League, ore 17:30

ISCRIVITI al gruppo TELEGRAM per ricevere le notifiche con i pronostici sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le partite da almeno un gol per squadra

• Sampdoria-Fiorentina, Serie A, ore 15:00

• Roma-Lazio, Serie A, ore 18:00

• Lille-Rennes, Ligue 1, ore 17:05

• Juventus-Inter, Serie A, 20:45

Il “clamoroso”

Newcastle vincente e almeno un gol per squadra (in Southampton-Newcastle, Premier League, 15:00)