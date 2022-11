Marcatori derby, Juve-Inter, Atalanta-Napoli e non solo: pronostici 13° turno Serie A

Ecco i possibili marcatori del tredicesimo turno di Serie A: il pronostico sui calciatori che dovrebbero a segno. Tutti i dettagli.

Dopo l’antipasto rappresentato dalla sfida della Dacia Arena tra Udinese e Lecce, la tredicesima giornata di Serie A è pronta ad entrare nel vivo, con molte sfide ad alta tensione che potrebbero fornire ulteriori chiavi di lettura ad un campionato che vede attualmente il Napoli recitare il ruolo della lepre.

Proprio i partenopei saranno impegnati nella sfida delle 18 al Gewiss Stadium contro l’Atalanta. Un match che negli ultimi ha regalato spunti, emozioni e colpi di scena. Con Kvaratskhelia infortunato, è inevitabile che Osimhen finirà con il catalizzare in maniera ancora più pervasiva gli attacchi della compagine di Spalletti. Con un Atalanta che ha dimostrato di poter patire bomber fisici e veloci nelle ripartenze, è chiarò che l’opzione Osimhen marcatore intrighi particolarmente.

Come non passare in rassegna, poi, il derby d’Italia dell’Allianz Stadium. Juve ed Inter vivono un buon periodo di forma, sebbene la compagine di Allegri sia reduce dal KO casalingo contro il Psg, nel quale ha comunque offerto un buon calcio. Lautaro Martinez potrebbe imprimere il suo sigillo: il feeling con il goal contro la Juve dell’attaccante argentino non può e non deve passare inosservato.

Pronostici marcatori 13° giornata Serie A

In Roma-Lazio, Mou si aspetta risposte importanti dai suoi attaccanti, in ombra contro il Ludogorets. Nella stracittadina della Capitale, Tammy Abraham ha messo spesso in luce tutte le sue qualità: ragion per cui, l’attaccante inglese potrebbe finire nel tabellino dei marcatori. Tuttavia, occhio all’opzione rigorista: Lorenzo Pellegrini, sotto questo punto di vista, potrebbe mettere a segno un goal dagli undici metri. A San Siro contro lo Spezia, Rafa Leao – autore di una prestazione da urlo in Champions League contro il Salisburgo – vuole ritornare al goal. Sembrano configurarsi tutti i presupposti giusti affinché ciò possa concretizzarsi. Non è utopistico dare fiducia ad Ikoné nel match tra Samp e Fiorentina.