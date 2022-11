Fils-Fognini, Atp Parigi-Bercy: orario, diretta tv, streaming, pronostici

Fils-Fognini è un match valido per il primo turno del torneo Atp Masters 1000 di Parigi-Bercy: orario, notizie, pronostici, diretta tv e streaming.

La dea bendata ha voluto regalare un’altra chance a Fabio Fognini, entrato nel tabellone principale del Masters 1000 di Parigi-Bercy in qualità di lucky loser. Il tennista ligure infatti non era riuscito a superare le qualificazioni, arrendendosi nel secondo match in tre set (3-6 6-3 4-6) al francese Arthur Fils, classe 2004 e numero 308 al mondo. Ma a causa del forfait del connazionale Matteo Berrettini, costretto a ritirarsi per via del problema al piede, Fognini avrà un’altra possibilità nel prestigioso torneo sul veloce indoor della capitale francese, l’ultimo della stagione. E, ironia della sorte, potrà immediatamente vendicarsi del 18enne transalpino che a sorpresa l’aveva eliminato domenica scorsa.

Fils è un giovane di belle speranze che vuole sfruttare questa possibilità per mettersi in mostra. Dalla sua ha il talento, l’esuberanza ma anche il supporto del pubblico. Tre fattori che si sono rivelati decisivi nell’incontro di domenica contro un giocatore di grande esperienza ma che vive un inesorabile declino come Fognini. La partita di qualificazioni, come si evince dal punteggio, è stata molto equilibrata (85 punti totali Fils, 79 Fognini). E lo sarà verosimilmente anche stavolta, con l’azzurro che sicuramente vorrà riscattare il passo falso di due giorni fa.

La speranza del taggiasco – in caso di vittoria avrebbe un secondo turno non proibitivo contro il vincente del match tra l’olandese Botic van de Zandschulp e il bulgaro Grigor Dimitrov – è che possa risolvere la pratica in poco tempo. Per poi concentrarsi sulla gara di doppio in coppia con Simone Bolelli in programma nel pomeriggio. I due azzurri, che affronteranno Gonzalez e Kubot, sono ancora in corsa per le Finals di Torino e devono assolutamente vincere per avanzare nella Race e conquistare la qualificazione.

Dove vedere Fils-Fognini in diretta tv e streaming

Il match valido per il primo turno del torneo Atp Masters 1000 di Parigi-Bercy tra Arthur Fils e Fabio Fognini sarà trasmesso martedì 1 novembre in esclusiva per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati. Prevista pure la diretta su NOW, la piattaforma live e on demand della nota pay tv satellitare. L’incontro non inizierà prima delle 12:20.

Fils-Fognini: il pronostico

Sarà con ogni probabilità un altro incontro serrato quello tra il giovane Fils e Fognini, ma stavolta l’azzurro dovrebbe riuscire ad avere la meglio.