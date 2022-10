McDonald-Berrettini, Atp Napoli: orario, tv in chiaro, streaming, pronostici

McDonald-Berrettini è un match valido per le semifinali del torneo Atp 250 di Napoli: notizie, analisi, pronostici, diretta tv in chiaro e streaming.

Non ha fatto sconti a nessuno, Matteo Berrettini. Voleva la rivincita con Roberto Carballes Baena e se l’è presa; voleva accedere alle semifinali dell’Atp 250 di Napoli e ha fatto fuori Taro Daniel in quattro e quattr’otto con una prestazione che non esiteremmo a definire impeccabile. Finora il martello romano si è espresso al meglio, sui campi in cemento in riva al mare della città partenopea. E questo ci fa ben sperare circa il prosieguo di questa avventura tutta italiana, benché consci del fatto che il suo avversario di oggi, Mackenzie McDonald, non sia poi così “tenero”.

Anche l’americano, come Berrettini, è reduce da una gran bella cavalcata in quel di Napoli. Il numero 74 del mondo ha conquistato la sua prima semifinale della stagione battendo – in tutti e tre i casi in appena due set – l’italiano Francesco Passaro, lo spagnolo Roberto Bautista-Agut e il cinese Zhizhen Zhang. Avrà certamente una gran voglia di portare a casa un risultato importante, ma scenderà in campo con la consapevolezza che Matteo – che ancora rincorre il sogno delle Finals – non gli renderà la vita facile.

C’è un solo precedente tra McDonald e Berrettini, che oggi si contenderanno uno dei due pass in palio per la finalissima di domani sul Centrale di Mergellina. Si sono incontrati nel 2019 ad Auckland, sempre sul cemento: ad avere la meglio in quell’occasione, lo ricordiamo, fu l’italiano.

Dove vedere McDonald-Berrettini in diretta tv e streaming

Il match valido per le semifinali del torneo Atp 250 di Napoli tra Mackenzie Mc Donald e Matteo Berrettini sarà trasmesso sabato 22 ottobre in chiaro su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre, su Sky canale 212). Sarà possibile vedere la sfida tra McDonald-Berrettini attraverso la diretta streaming gratuita anche su www.supertennis.tv (solo per gli utenti che si registrano al sito). L’incontro avrà inizio non prima delle 14.

McDonald-Berrettini: il pronostico

Vuoi perché gioca in casa e ha dalla sua un pubblico calorosissimo, vuoi perché è parso particolarmente in forma, Berrettini parte favorito in questa sfida in riva al mare. Non ci aspettiamo che “passeggi” più o meno allegramente come ha fatto con Taro Daniel, ma riteniamo che possa imporsi in 2 set. A maggior ragione se continuerà ad esprimersi con la determinazione e la precisione dei giorni scorsi, forte di un campo che meglio si sposa con le sue combinazioni di gioco preferite e che potrebbe penalizzare, invece, il più dinamico McDonald.