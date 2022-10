Bologna-Lecce, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Bologna-Lecce è una partita dell’undicesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

BOLOGNA – LECCE | domenica ore 15:00

La prima vittoria del Bologna targato Thiago Motta è arrivata giovedì nei sedicesimi di Coppa Italia, dove i felsinei hanno centrato l’obiettivo degli ottavi di finale – affronteranno la Lazio a gennaio – battendo di misura il Cagliari (1-0) grazie ad un autogol. Ma qualche segnale positivo il tecnico italobrasiliano che a settembre ha preso il posto dell’esonerato Mihajlovic l’aveva captato già nella rocambolesca trasferta di Napoli, terminata 3-2 per gli azzurri. Contro i partenopei i rossoblù hanno offerto una delle migliori prestazioni stagionali, in particolar modo dal punto di vista offensivo, ma alla fine sono stati costretti a piegarsi, impotenti davanti alla maggiore qualità della squadra allenata da Luciano Spalletti, che non a caso è da sola in cima alla classifica ed è ancora imbattuta.

Il prossimo passo è tornare al successo anche in campionato. Sì, perché l’unica vittoria del Bologna rimane quella conquistata in rimonta nel derby dell’Appennino con la Fiorentina. Dalla partita coi viola Arnautovic hanno perso contro Empoli, Juventus e Napoli e pareggiato con la Sampdoria. E la classifica preoccupa: emiliani al momento quartultimi e con due soli punti di margine sulla zona retrocessione. Non è messo meglio il Lecce, con il quale i felsinei daranno probabilmente vita ad un equilibrato – ma soprattutto delicato – scontro salvezza. Gli uomini di Marco Baroni finora hanno vinto solamente in un’occasione, proprio come il Bologna. Nel posticipo di lunedì scorso hanno fatto registrare l’ennesimo 1-1 casalingo: al vantaggio di Ceesay nel primo tempo ha risposto Kouamé nella ripresa.

Bologna-Lecce: le ultime notizie sulle formazioni

Sorride Thiago Motta per il ritorno di Arnautovic, che nelle ultime settimane è stato alle prese con la lombalgia. Alle spalle del centravanti austriaco agiranno Aebischer, Dominguez e Orsolini, quest’ultimo in vantaggio nel duello con Barrow. In mediana con Medel ci sarà il ristabilito Schouten, mentre sulle fasce si disporranno Posch e Cambiaso.

Qualche novità anche nel Lecce, dove Baroni deve fare a meno dello squalificato Gallo. Al suo posto l’allenatore giallorosso darà spazio a Pezzella, dall’altra parte invece Gendrey avrà verosimilmente la meglio su Pongracic. A centrocampo riecco Hjulmand – la sua assenza si è avvertita molto contro la Viola – mentre Strefezza, Ceesay e Banda formeranno il tridente d’attacco. In panchina scalpita Di Francesco.

Come vedere Bologna-Lecce in diretta tv e in streaming

Bologna-Lecce, in programma domenica alle 15:00 allo stadio “Dall’Ara” di Bologna, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Ha un costo mensile di 29,99 euro – 39,99 per la versione Plus – e non prevede alcun costo aggiuntivo né per l’attivazione né per l’eventuale disattivazione. A partire da questa stagione, tuttavia, tutti i match della Serie A saranno trasmessi in diretta tv anche su Sky attraverso il canale tematico Zona DAZN (canale 214). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento alla piattaforma streaming al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Chi scenderà in campo con maggiore pressione sulle spalle è il Bologna, protagonista sin qui di un avvio molto deludente. I felsinei sembrano aver cambiato pelle con il nuovo tecnico e ci aspettiamo una prestazione più aggressiva e spregiudicata. Occhio però al Lecce che finora, pur collezionando pochi punti, ha tenuto testa un po’ a tutti. Un pareggio non è da escludere in un match da almeno un gol per parte.

Le probabili formazioni di Bologna-Lecce

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Cambiaso; Medel, Schouten; Aebischer, Dominguez, Orsolini; Arnautovic.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Pezzella; Gonzalez, Hjulmand, Askildsen; Strefezza, Ceesay, Banda.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1