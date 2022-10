Atalanta-Lazio, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Atalanta-Lazio è una partita dell’undicesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

ATALANTA – LAZIO | domenica ore 18:00

Entrambe hanno un sogno in comune. Quello di recitare il ruolo di outsider in una lotta per lo scudetto in cui le gerarchie sono ancora tutt’altro che definite. Ecco perché la sfida del Gewiss Stadium tra Atalanta e Lazio rientra a pieno titolo nelle gare di cartello di quest’undicesima giornata insieme a Roma-Napoli, che andrà in scena qualche ora più tardi all’Olimpico. In classifica sono avanti i bergamaschi, unica squadra imbattuta insieme agli azzurri di Luciano Spalletti, che al momento guardano tutti dall’alto verso il basso. Ma alle spalle del Napoli c’è proprio la Dea, tornata a volare senza impegni europei. Sette vittorie e tre pareggi per gli uomini di Gian Piero Gasperini, decisamente meno prolifici rispetto alla versione che avevamo imparato a conoscere nelle scorse stagioni ma molto più solidi, più cinici e che non badano a fronzoli.

L’Atalanta vanta la seconda miglior difesa del torneo (solo sei gol subiti) e a differenza dello scorso anno sta facendo bene davanti al proprio pubblico, nel 2021-22 un vero tallone d’Achille. Di tre successi e un pareggio è il bilancio degli orobici nelle ultime quattro partite. Una settimana fa la rimonta sul Sassuolo firmata Pasalic-Lookman che ha confermato il loro ottimo stato di salute. Può essere mediamente soddisfatto anche Maurizio Sarri. La Lazio è sempre più a sua immagine e somiglianza e, a sorpresa, è la squadra che ha incassato meno gol, 6 a fronte di 21 realizzati. La striscia di vittorie in Serie A si è interrotta domenica contro l’Udinese (0-0) ma la cattiva notizia è l’infortunio occorso a Ciro Immobile, che dovrà restare fuori fino a gennaio. Un’assenza che potrebbe pesare tantissimo sui numeri offensivi biancocelesti: anche la statistica dice che senza il loro capocannoniere fanno molta più fatica, visto che con lui in campo è arrivato il doppio dei successi.

Atalanta-Lazio: le ultime notizie sulle formazioni

Nell’Atalanta Lookman sembra non volersi fermare più: spetterà di nuovo a lui partire dal 1′ sulla trequarti, in compagnia di Pasalic. Davanti spazio a Muriel, ma a gara in corso toccherà anche al rientrante Zapata, ristabilito dopo il problema muscolare. Conferme per l’ex udinese Soppy sulla fascia sinistra, mentre dall’altro lato Hateboer sembra in vantaggio su Maehle. Novità nel reparto arretrato coi rientri del portiere Musso e del difensore Okoli.

Tridente leggero obbligatorio per Sarri, che al posto di Immobile schiererà Felipe Anderson nelle vesti di falso nueve, affiancato da Pedro e Zaccagni. In mezzo è ballottaggio tra Vecino e Cataldi, non dovrebbe invece essere in discussione la titolarità di Luis Alberto. Dietro l’ex veronese Casale può spuntarla su Patric.

Come vedere Atalanta-Lazio in diretta tv e in streaming

Atalanta-Lazio, in programma domenica alle 18:00 al Gewiss Stadium di Bergamo, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Ha un costo mensile di 29,99 euro – 39,99 per la versione Plus – e non prevede alcun costo aggiuntivo né per l’attivazione né per l’eventuale disattivazione. A partire da questa stagione, tuttavia, tutti i match della Serie A saranno trasmessi in diretta tv anche su Sky attraverso il canale tematico Zona DAZN (canale 214). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento alla piattaforma streaming al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Senza Immobile inevitabilmente la Lazio perde parecchio e sarà molto complicato, per i biancocelesti, tornare da Bergamo con dei punti in tasca. Al di là degli importanti numeri difensivi, ben 17 delle ultime 20 sfide tra queste due squadre sono terminate ad alto punteggio (almeno tre gol totali) e sembrano esserci buone possibilità affinché si assista ad un match movimentato anche stavolta, con entrambe a segno almeno in un’occasione. L’Atalanta dovrebbe in ogni caso riuscire ad evitare la sconfitta.

Le probabili formazioni di Atalanta-Lazio

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Okoli, Demiral, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Koopmeiners, Soppy; Pasalic, Lookman; Muriel.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Vecino, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni.

Atalanta e Lazio segneranno almeno un gol per parte? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 2-1