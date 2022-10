Spezia-Brescia, Coppa Italia: tv in chiaro, streaming, formazioni, pronostici

Spezia-Brescia è un match valido per i sedicesimi di finale di Coppa Italia e si gioca mercoledì alle 15:00: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

SPEZIA – BRESCIA | mercoledì ore 15:00

A sorpresa lo Spezia fa parte dell’esclusivo gruppo di squadre – ci sono anche Napoli, Juventus, Udinese e Atalanta – che tra le mura amiche non hanno ancora mai perso. Il “Picco” si sta dimostrando un vero e proprio fortino: è qui che i liguri hanno conquistato il loro bottino di nove punti in dieci giornate. Ma per Luca Gotti e i suoi ragazzi esiste purtroppo anche l’altra faccia della medaglia. In trasferta i bianconeri sono a dir poco disastrosi: cinque sconfitte su cinque, nessun gol realizzato e dodici incassati. Nessuno ha fatto peggio, neppure la Sampdoria fanalino di coda. Un trend che l’ex tecnico dell’Udinese dovrà provare ad invertire per portare a casa la terza salvezza consecutiva dopo quelle targate Italiano e Thiago Motta. Spezia che viene dal rocambolesco 2-2 casalingo con la Cremonese, una diretta concorrente, match in cui Nzola e compagni sono tornati a segnare dopo essere rimasti a secco di gol nelle due trasferte contro Lazio e Monza.

Nella gara valida per i sedicesimi di Coppa Italia contro il Brescia, Gotti ne approfitterà per regalare minuti a chi finora ha giocato meno, tenendo i titolari a riposo in vista della delicata sfida dell’Arechi con la Salernitana, in programma sabato. Possono dunque tentare il colpaccio i lombardi di Pep Clotet, scivolati in settima posizione in cadetteria dopo l’inizio arrembante. La pesante sconfitta per 6-2 contro il Bari ha lasciato il segno: da quel match le Rondinelle hanno conquistato un solo punto tra Cittadella (1-1) e Cagliari (2-1).

Come vedere Spezia-Brescia in diretta tv e streaming

Spezia-Brescia è in programma mercoledì alle 15:00 e si giocherà allo stadio “Picco” di La Spezia. Sarà trasmessa in chiaro da Mediaset, detentrice dei diritti sul torneo, su Italia 1 (canale numero 506 del digitale terrestre). Sarà possibile vedere Spezia-Brescia anche attraverso la diretta streaming gratuita su Mediaset Infinity e su Mediaset Play.

Il pronostico

Forse la Coppa Italia in questo momento rappresenta un “impiccio” per entrambe. Quasi sicuro che in campo scenderanno molte seconde linee, sia da una parte che dall’altra, e sembra esserci la possibilità di assistere ad una gara movimentata, probabilmente più equilibrata del previsto nonostante la categoria di differenza. Lo Spezia, ancora imbattuto in casa, dovrebbe avere la meglio in un match da più di due gol totali.

Le probabili formazioni di Spezia-Brescia

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Holm, Hristov, Caldara, Ferrer; Ellertsson, Ekdal, Agudelo; Maldini, Strelec, Gyasi.

BRESCIA (4-3-1-2): Andrenacci; Jallow, Adorni, Cistana, Huard; Bisoli, Van de Looi, Ndoj; Olzer; Moreo, Niemeijer.

POSSIBILE RISULTATO: 3-2