Paola Egonu, i social non mentono: l’addio è “doppio”

Paola Egonu non sta di certo attraversando un momento facile. L’addio alla nazionale di volley era solo la punta dell’iceberg. Ecco cosa è successo nella sua vita la scorsa estate.

Essere un professionista dello sport non è semplice. Certo, fare un lavoro che piace e che diverte è un privilegio che non tutti hanno. Dietro il divertimento, però, spesso si nascondono rinunce e sacrifici non certo di poco conto. Di rinunce e sacrifici ne sa sicuramente tanto la pallavolista italiana Paola Egonu.

Paola Egonu: cosa è successo dopo il match

Il suo nome è recentemente balzato in cima alle notizie di cronaca per un brutto episodio di razzismo che l’ha vista vittima. Paola è una ragazza italiana, ma la sua famiglia è nigeriana. A quanto pare qualche spettatore dell’ultimo match della nazionale italiana si è preso il lusso di mettere in dubbio la veridicità delle sue origini, usando come scusa il colore della sua pelle.

L’addio alla Nazionale

A fine gara la giovane atleta si è quindi lasciata andare ad un durissimo sfogo, poi ripetuto a favore di microfono e di telecamera. “Non giocherò più con la nazionale italiana. Questa è l’ultima volta” Una dichiarazione fortissima che sapeva un po’ di addio. Se lo sono chiesto un po’ tutti: possibile che la Egonu, giovane e al meglio della propria forma fisica, abbia deciso di non vestire più la canotta azzurra?

Oggi, abbiamo la risposta alla domanda: quello della pallavolista è stato uno sfogo dettato dalla rabbia. La giovane ha infatti dichiarato che quanto detto non è sicuramente definitivo, che ora ha bisogno di riprendersi e che si darà tempo fino a gennaio per decidere definitivamente sul da farsi.

Paola Egonu è apparsa decisamente scossa ed arrabbiata dopo quanto successo durante la gara. Dietro quella rabbia potrebbe esserci qualcosa di molto più doloroso. A quanto pare nella vita privata della bella pallavolista qualcosa è cambiato, e non in positivo.

Fine di un amore?

La scorsa estate nel suo profilo Instagram era comparsa qualche immagine che la ritraeva in dolce compagnia: Paola aveva trovato finalmente un nuovo amore. Si trattava di un collega di lavoro, Michal Filip, con il quale l’atleta aveva passato dei dolcissimi giorni di vacanza nel cuore della Sardegna.

Oggi quelle bellissime foto sono improvvisamente sparite. Niente uomini sul profilo di Paola, solo lavoro e foto con le amiche. Che la sua storia sia finita? Non lo sappiamo, potrebbe anche essere tutto frutto della decisione di preservare la sua vita privata. Certo è che questi indizi confermano un po’ la nostra teoria: per lei non è un momento facile.