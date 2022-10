Modena-Como e Palermo-Pisa, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Modena-Como e Palermo-Pisa sono partite valide per la nona giornata di Serie B: tv, streaming, formazioni e pronostici

MODENA – COMO | sabato ore 14:00

Non conosce il segno X il Modena: che fino al momento o ha vinto oppure ha perso. La squadra di Tesser comunque nelle ultime due uscite ha portato a casa due vittorie, importanti, contro Reggina in casa e Ascoli in trasferta: sei punti che hanno messo in evidenza le qualità della rosa ma che soprattutto hanno reso la classifica meno preoccupante di quella che era quindici giorni fa.

Ora, anche il Como si è sbloccato: la squadra di Moreno Longo ha conquistato contro il Perugia una vittoria pesantissima e assai importante. Serviva solamente del tempo, e quel tempo è maturato lo scorso weekend con tre punti che potrebbero dare seriamente una svolta alla stagione dei lombardi. Che in rosa hanno degli elementi di categoria superiore con quel Fabregas che può ancora e deve dare tanto alla compagnia.

PALERMO – PISA | sabato ore 14:00

Momento nero per il Palermo. La squadra di Corini ne ha perse tre di fila e quattro se allunghiamo il nostro occhio alle ultime cinque uscite. Rischia grosso il tecnico che contro il Pisa, in casa, è chiamato solamente alla vittoria se vuole rimanere in sella alla panchina dei rosanero. Una situazione sicuramente inaspettata all’inizio della stagione, ma qualcosa si è inceppato e la soluzione non è ancora stata trovata.

Ha cercato di trovarla invece il Pisa, che ha esonerato Maran e ha richiamato in panchina D’Angelo, l’allenatore che ha permesso la scorsa annata di fare qualcosa che difficilmente verrà dimenticato in Toscana. Sì, il finale è stato amaro contro il Monza, ma i segnali di ripresa, adesso, ci sono tutti. Tre punti e Perugia e pareggio interno contro il Parma. Con il Pisa che sembra aver ritrovato quella compattezza difensiva che ha contraddistinto il cammino della passata stagione.

Come vedere Modena-Como e Palermo-Pisa in diretta tv e streaming

Modena-Como e Palermo-Pisa sono partite valide per la nona giornata del campionato di Serie B. Si potranno vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite c’è da registrare il ritorno di Sky (match visibili tramite i canali Sport e Calcio), ma anche su NOW TV. In streaming c’è ancora Dazn, che già negli ultimi tre anni aveva trasmesso la Serie B in esclusiva. La grande novità riguarda l’esordio di Helbiz Media, che trasmetterà il campionato di Serie B sulla sua app con un cashback sugli abbonamenti da utilizzare per la micromobilità.

Il pronostico di Modena-Como

Occhio al possibile colpaccio del Como che s’è sbloccato e che ha una rosa importante per la Serie B. La cosa certa, in questa sfida, è che gli ospiti non perderanno. Almeno questa è la sensazione in questo momento. Gara quindi assai equilibrata.

Le probabili formazioni

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Coppolaro, Pergreffi, Silvestri, Azzi; Magnino, Gerli, Mosti; Tremolada, Falcinelli; Diaw.

COMO (4-3-1-2): Vigorito; Vignali, Solini, Odenthal, Ioannou; Arrigoni, Baselli, Blanco; Fabregas; Cerri, Cutrone.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1

Il pronostico di Palermo-Pisa

Palermo costretto a vincere contro un Pisa che però viene da due risultati utili di fila. Ma Corini si gioca la panchina e alla fine dovrebbe riuscire a portare a casa tre punti pesantissimi, magari in una partita assai tirata.

Le probabili formazioni

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Buttaro, Nedelcearu, Bettella, Mateju; Segre, Damiani/Stulac, Broh; Elia, Brunori, Di Mariano.

PISA (4-3-2-1): Nicolas; Calabresi, Canestrelli, Barba, Beruatto; Tourè, Nagy, Marin; Ionita, Sibilli; Gliozzi

POSSIBILE RISULTATO: 1-0