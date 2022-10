Benevento-Ternana e Cagliari-Brescia, Serie B: tv, formazioni, pronostici

Benevento-Ternana e Cagliari-Brescia sono partite valide per la nona giornata di Serie B: tv, streaming, formazioni e pronostici

BENEVENTO – TERNANA | sabato ore 14:00

Fabio Cannavaro non ha dato almeno per ora la svolta sperata in casa Benevento: due partite due pareggi per il tecnico che ha preso il posto di Fabio Caserta sulla panchina dei campani. E adesso arriva una squadra, quella di Lucarelli, che definire in forma è dir poco e che ne ha vinte quatto di fila e che adesso si ritrova lì, in alto, a pochi punti dalla vetta. Insomma, un impegno tutt’altro che agevole per i padroni di casa.

Che ovviamente però, per quella che è la qualità della rosa, partono decisamente con i favori del pronostico. Adesso Cannavaro il tempo per lavorare e mettere a punto le sue idee ce lo ha avuto. Manca solamente prendersi la prima affermazione in questa sua prima avventura italiana. Sembra essere arrivato il momento.

CAGLIARI – BRESCIA | sabato ore 14:00

Il pareggio contro il Genoa, sicuramente una delle squadre più forti in campionato, e per di più in trasferta, ha permesso al Cagliari di mettersi alle spalle la sconfitta pesantissima contro il Venezia in casa. E anche quella precedente sempre in Sardegna contro il Bari. Un punto pesante che permette di guardare con un certo ottimismo al futuro. Soprattutto perché il Brescia non vive un buon momento.

La squadra di Clotet ha perso la testa della classifica dopo la legnata in Puglia e anche dopo il pareggio interno contro un Cittadella. Una squadra, quella lombarda, che sta pagando dazio soprattutto sotto il profilo fisico. Una squadra che potrebbe collezionare quindi la seconda sconfitta nelle ultime tre uscite. Sì, il Cagliari, è favorito.

Come vedere Benevento-Ternana e Cagliari-Brescia in diretta tv e streaming

Benevento-Ternana e Cagliari-Brescia sono partite valide per la nona giornata del campionato di Serie B. Si potranno vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite c’è da registrare il ritorno di Sky (match visibili tramite i canali Sport e Calcio), ma anche su NOW TV. In streaming c’è ancora Dazn, che già negli ultimi tre anni aveva trasmesso la Serie B in esclusiva. La grande novità riguarda l’esordio di Helbiz Media, che trasmetterà il campionato di Serie B sulla sua app con un cashback sugli abbonamenti da utilizzare per la micromobilità.

Il pronostico di Benevento-Ternana

La sensazione è che il Benevento si possa prendere la prima vittoria dell’era Cannavaro, contro una Ternana che sì è in forma ma che non sembra avere le qualità per vincerle tutte. Allora vittoria della formazione campana, in una gara che potrebbe anche regalare almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni

BENEVENTO (3-4-1-2): Paleari; Capellini, Leverbe, Pastina; Improta, Acampora, Karic, Letizia; Ciano, Farias; Forte.

TERNANA (4-3-2-1): Iannarilli; Mantovani, Sorensen, Bogdan, Corrado; Coulibaly, Di Tacchio, Cassata; Partipilo, Palumbo; Donnarumma.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1

Il pronostico di Cagliari-Brescia

Prima o poi il Cagliari si dovrà sbloccare, soprattutto in casa. Sembra questa essere l’occasione giusta per gli isolani di ritrovare una vittoria che manca da troppo tempo in campionato.

Le probabili formazioni

CAGLIARI (4-3-3): Radunovic; Di Pardo, Goldaniga, Altare, Barreca; Nandez, Makoumbou, Viola; Mancosu, Falco, Lapadula.

BRESCIA (4-3-2-1): Lezzerini; Jallow, Papetti, Adorni, Mangraviti; Van De Looi, Bisoli , Bertagnoli; Galazzi, Benali, Ayè.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1