Torino-Empoli, Serie A: tv, streaming, formazioni e pronostici

Torino-Empoli è una partita della nona giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

TORINO – EMPOLI | domenica ore 12:30

Dopo tre sconfitte di fila il Torino è chiamato alla svolta. Anche perché la classifica inizia a preoccupare in casa granata e anche molto. Il cammino della truppa di Juric si è inceppato: dalla sconfitta contro l’Inter arrivata all’ultimo istante a quella contro il Napoli dove pure il tecnico è stato espulso per via di qualche parola di troppo. Ma l’atteggiamento dei granata, e non solo quello del proprio allenatore, sono stati sbagliati sin dall’inizio e hanno permesso alla squadra di Spalletti di chiudere la pratica subito senza grosse difficoltà. Ora, il tecnico non sembra a rischio e anzi non lo è nonostante alcune frizioni con il direttore sportivo Vignati poi rientrate. Ma un’altra sconfitta, in casa, contro l’Empoli, potrebbe mettere davvero tutto in discussione.

Dall’altro lato la squadra guidata da Zanetti arriva a questa partita sapendo di potersi giocare le proprie carte. Contro il Milan, nell’ultimo weekend, il carattere non è bastato per portare a casa un risultato positivo, ma la squadra toscana gioca a calcio e anche bene. E allora ecco che punta a fare risultato. Caso mai non pieno, ma sarebbe importante mettersi alle spalle la sconfitta contro i campioni d’Italia. La sensazione però è che non sarà così.

Come vedere Torino-Empoli in diretta tv e in streaming

Torino-Empoli, in programma domenica alle 12:30, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Ha un costo mensile di 29,99 euro – 39,99 per la versione Plus – e non prevede alcun costo aggiuntivo né per l’attivazione né per l’eventuale disattivazione. A partire da questa stagione, tuttavia, tutti i match della Serie A saranno trasmessi in diretta tv anche su Sky attraverso il canale tematico Zona DAZN (canale 215). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento alla piattaforma streaming al costo aggiuntivo di 5 euro mensili. Infine, la sfida in questione, è una di quelle che verrà trasmessa in ogni caso dal canale satellitare. Torino-Empoli infatti sarà visibile sul canale 202 di Sky.

Il pronostico

Per quello che è il valore della posta in palio, soprattutto per il Torino, e anche per quello che dicono le rose delle due squadre, appare assai probabile che i granata possano prendersi vittoria e tre punti e mettersi di nuovo in cammino verso un campionato tranquillo. Un’altra sconfitta metterebbe in discussione anche Juric. Ecco perché il Torino giocherà anche per il proprio tecnico.

Le probabili formazioni di Torino-Empoli

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Lukic, Linetty, Lazaro; Vlasic; Miranchuk, Sanabria.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, De Winter, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Pjaca; Lammers, Satriano.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1