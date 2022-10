I pronostici di giovedì 6 ottobre: Europa League e Conference League

I pronostici di calcio di giorno 6 ottobre, terminata la terza giornata della fase a gironi di Champions League, stasera tocca a Europa League e Conference League con in campo tre squadre italiane: Roma, Lazio e Fiorentina. I giallorossi affrontano la diretta rivale per la prima posizione, anche se la sconfitta in Bulgaria contro il Ludogorets costringe i giallorossi a non sottovalutare l’impegno anche in ottica qualificazione. Non sarà una partita facile, ma la squadra di Mourinho è in crescita, ha il morale di nuovo alto dopo la vittoria di San Siro e dovrebbe quanto meno evitare la sconfitta in una partita da almeno due gol complessivi. La Lazio dopo la figuraccia danese contro il Midtjylland ha bisogno dei tre punti in Austria contro lo Sturm Graz: missione decisamente alla portata per gli uomini di Sarri.

Altri pronostici

La Fiorentina deve darsi una mossa perché rischia l’eliminazione: in Scozia il fattore campo si fa sempre sentire, ma la differenza tecnica è abissale e la vittoria possibile. Per chi va a caccia di gol il consiglio è di guardare tra le restanti sfide ad Arsenal-Bodo/Glimt, Villarreal-Austria Vienna e Omonia Nicosia-Manchester United.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Roma vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Roma-Betis, Europa League, ore 21:00

Vincenti

• Monaco (in Monaco-Trabzonspor, Europa League, ore 18:45)

• Manchester United (in Omonia Nicosia-Manchester United, Europa League, ore 18:45)

• Az Alkmaar (in Az Alkmaar-Apollon Limassol, Conference League, ore 21:00)

• Friburgo (in Friburgo-Nantes, Europa League, ore 21:00)

• Rennes (in Rennes-Dinamo Kiev, Europa League, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Sturm Graz-Lazio, Europa League, ore 18:45

• Arsenal-Bodo/Glimt, Europa League, ore 21:00

• Villarreal-Austria Vienna, Conference League, ore 21:00

ISCRIVITI al gruppo TELEGRAM per ricevere le notifiche con i pronostici sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le partite da almeno un gol per squadra

• Midtjylland-Feyenoord, Europa League, ore 21:00

• Zurigo-PSV Eindhoven, Conference League, ore 18:45

• Anderlecht-West Ham United, Conference League, ore 18:45

Il “clamoroso”

Fiorentina vincente e almeno un gol per squadra (in Hearts-Fiorentina, Conference League, ore 21:00)