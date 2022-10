Lione-Tolosa, Ligue 1: diretta tv, formazioni, pronostici

Lione-Tolosa è una partita della decima giornata della Ligue 1: probabili formazioni, pronostici e dove vederla in tv e streaming

LIONE – TOLOSA | venerdì ore 21:00

Se andassimo ad analizzare la partita, decidendo la squadra favorita, per quello che è il momento che Lione e Tolosa stanno vivendo, ci sarebbero pochi dubbi sul fatto che gli ospiti siano i favoriti. Ma, come sappiamo benissimo, il calcio è tutt’altro che una scienza esatta e ci sono tante cose che devono essere tenute in considerazione. Certo, pensare pure che il Lione viene da quattro sconfitte di fila dopo ha preso sette gol e ne ha segnati solamente due, allora appare chiaro che il discorso che vi abbiamo appena fatta è logico. Invece, il Tolosa, nello stesso arco di partite, e cioè le ultime quatto, ne ha vinte la bellezza di tre. Insomma, il mondo alla rovescia.

Chiaro ed evidente che i padroni di casa sono decisamente chiamati alla svolta. Per il momento Bosz ha tenuto duro ma un’altra sconfitta non sarebbe accettata. Ed è per tale motivo che il Lione è favorito nell’anticipo della decima giornata della Ligue 1. Una vittoria ci può e ci deve stare, altrimenti il tecnico sarebbe costretto a fare immediatamente le valigie e salutare la compagnia. Cosa che ovviamente non è nella sua idea.

Come vedere Lione-Tolosa in diretta tv e in streaming

Lione-Tolosa è in programma venerdì alle 21:00. Il match valido per la nona giornata della Ligue 1 si può vedere in diretta tv in esclusiva per gli abbonati Sky su Sky Sport Football (canale 203). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand della nota piattaforma satellitare.

Il pronostico

Dovrebbe riuscire a vincere il Lione, cercando in questo modo di mettersi alle spalle il momento tutt’altro che positivo. Anzi, cercando in questo modo di mettersi alle spalle il momento nerissimo visto che sono quattro le sconfitte di fila. Bosz ha un solo risultato a disposizione, la vittoria. E i tre punti dovrebbero comunque arrivare.

Le probabili formazioni di Lione-Tolosa

LIONE (4-3-3): Lopes; Gusto, Mendes, Lukeba, Tagliafico; Faivre, Caqueret, Reine-Adelaide; Tete, Lacazette, Toko Ekambi.

TOLOSA(4-3-3): Dupe; Rouault, Nicolaisen, Diarra; Dejaegere, Spierings, Van den Boomen; Ratao, Aboukhlal, Dallinga.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1