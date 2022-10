Porto-Bayer Leverkusen, Champions League: tv, formazioni, pronostici

Porto-Bayer Leverkusen è un match valido per la terza giornata di Champions League: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

PORTO – BAYER LEVERKUSEN | martedì ore 21:00

Vincere per non dire addio immediatamente alla possibilità di continuare il proprio cammino in Champions League. Il Porto di Conceicao, dopo due sconfitte consecutive – clamorosa, l’ultima, contro il Club Brugge in casa – ospita il Bayer Leverkusen che dopo aver perso in Belgio ha abbattuto in Germania l’Atletico Madrid e al momento è al secondo posto nel girone. Certo, in campionato, le aspirine, nell’ultimo weekend ne hanno presi quattro dal Bayern Monaco e devono cercare di mettere subito alle spalle questa sconfitta così pesante. Ma non sarà facile.

Il Porto, dal proprio canto e come detto prima ha un solo risultato utile da conquistare: una vittoria per rimettersi in cammino, e per cercare di superare il turno in un girone che non appare così complicato. Nella scorsa giornata di campionato i lusitano hanno distrutto il Braga dimostrando di essere mentalmente liberi dalla paura, e il tecnico a fine partita ha anche fatto un appello ai tifosi per stare vicini alla squadra in un momento così delicato della stagione. Intanto, Conceicao, dopo la squalifica, ha recuperato Taremi e lo manderà ovviamente in campo dall’inizio sulla prima linea. Una pedina fondamentale nello scacchiere dell’ex calciatore di Lazio e Inter che nel corso di queste stagioni ha fatto sempre bene in Europa. C’è, infine, anche da ribaltare una statistica: negli ultimi tre incroci il Porto non ha mai battuto il Leverkusen. Un pareggio e due sconfitte per i portoghesi. Ma quello era sicuramente un altro Bayer.

Come vedere Porto-Bayer Leverkusen in diretta tv e streaming

Porto-Bayer Leverkusen è in programma martedì alle 21:00. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky che ha i diritti della Champions League. La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma on demand. Un modo alternativo per vedere in streaming Porto-Bayer Leverkusen, è abbonarsi a Mediaset Infinity+, altra piattaforma che ha acquisito i diritti della competizione continentale.

Il pronostico

Con un solo risultato a disposizione, e con un pubblico che dovrebbe spingere anche tanto, appare decisamente favorito il Porto che si potrebbe prendere una vittoria importante e decisiva per il proprio cammino europeo.

Le probabili formazioni di Porto-Bayer Leverkusen

PORTO (4-4-2): Diogo Costa; Rodrigo Conceição, Pepe, David Carmo, Wendell; Uribe, Eustáquio, Otávio, Pepê; Taremi, Evanilson.

BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): Hradecky; Kossounou, Tah, Tapsoba; Frimpong, Andrich, Demirbay, Hincapie; Diaby, Hudson-Odoi; Schick.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1