I pronostici di calcio di giorno 2 ottobre, la Serie A sarà grande protagonista della domenica con sei partite in programma: si parte alle 12:30 con la Lazio che ha le carte in regola per superare lo Spezia all’Olimpico in una partita da almeno tre gol complessivi. Sfide più equilibrata alle 15: c’è Sampdoria-Monza molto delicata soprattutto per i blucerchiati in serie nera, da gol le altre due sfide Lecce-Cremonese e Sassuolo-Salernitana. Alle 18 l’Atalanta parte con i favori del pronostico contro l’altalenante Fiorentina di Italiano, nel posticipo serale la Juventus potrebbe finalmente tornare alla vittoria sfruttando il periodo nero del Bologna che ha cambiato allenatore.

Altri pronostici

Il big match della domenica si gioca però in Inghilterra: il derby Manchester City-Manchester United promette gol a secchiate, spettacolo assicurato anche in Lens-Lione di Ligue 1 e Hertha Berlino-Hoffenheim di Bundesliga.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Sassuolo vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Sassuolo-Salernitana, Serie A, ore 15:00

Vincenti

• Lazio (in Lazio-Spezia, Liga, ore 12:30)

• Atalanta o pareggio (in Atalanta-Fiorentina, Serie A, ore 18:00)

• Juventus (in Juventus-Bologna, Serie A, ore 20:45)

• Real Madrid (in Real Madrid-Osasuna, Liga, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• NEC-Feyenoord, Eredivisie, ore 14:30

• Manchester City-Manchester United, Premier League, ore 15:00

• Celta Vigo-Real Betis, Liga, ore 16:15

Le partite da almeno un gol per squadra

• Lecce-Cremonese, Serie A, ore 15:00

• Leeds United-Aston Villa, Premier League, ore 17:30

• Lens-Lione, Ligue 1, sabato 20:45

Il “clamoroso”

Lille vincente e almeno un gol per squadra (in Lorient-Lille, Ligue 1, ore 13:00)