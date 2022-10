Lecce-Cremonese, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Lecce-Cremonese è una partita dell’ottava giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

LECCE – CREMONESE | domenica ore 15:00

Terzo scontro diretto di fila per il Lecce, reduce dalla prima vittoria da quando ha rimesso piede in Serie A. Marco Baroni ha dovuto attendere più di un mese per poter sollevare le mani al cielo. E l’ha fatto proprio in casa di un’agguerrita concorrente come la Salernitana (1-2), portandosi a casa tre punti pesanti da un campo tradizionalmente ostico come l’Arechi. Successo che, a dire il vero, era nell’aria dopo i tre pareggi racimolati negli ultimi quattro turni tra cui quello, preziosissimo, del “Maradona” contro il Napoli. Il tecnico toscano sta raccogliendo i frutti di quanto i suoi hanno seminato nelle prime settimane di campionato: probabilmente avrebbero meritato qualcosa in più, se pensiamo che all’esordio per poco non strappavano un punto contro l’Inter, passata in Salento grazie ad un gol dell’olandese Dumfries nell’ultimo minuto di recupero.

Lecce che adesso è salito a quota sei punti, allontanandosi sensibilmente dalla zona rossa. Gli uomini di Barone brillano poco in attacco ma, a differenza di tre stagioni fa, sono meno vulnerabili dietro: la difesa ha incassato otto gol, addirittura sette in meno rispetto all’ultima apparizione dei salentini in massima serie. Non c’è la stessa serenità attorno alla Cremonese, unica squadra ancora a digiuno di vittorie insieme alla Sampdoria, con cui non a caso condivide l’ultimo posto in classifica. I grigiorossi saranno anche “belli” ma per il momento non ballano: oltre alla difesa più battuta del campionato – 14 gol, la più perforata insieme a quella del Monza – non hanno ancora fatto punti davanti al proprio pubblico. Ai due ottimi pareggi con Sassuolo e Atalanta ha fatto seguito il disastroso 0-4 con la Lazio.

Lecce-Cremonese: le ultime notizie sulle formazioni

Può sorridere Baroni, che dopo la sosta ritrova in un colpo solo Di Francesco e Banda: ci sarà spazio solo per uno dei due nel tridente offensivo composto da Strefezza e uno tra Colombo e Ceesay, quest’ultimo alle prese con qualche noia muscolare. Per il resto, l’infermeria si è completamente svuotata. Abbondanza per l’allenatore dei salentini, il cui unico dubbio è a centrocampo: si contendono una maglia Askildsen e Gonzalez.

Nell’undici della Cremonese mancherà Chiriches, uscito acciaccato dal match con la Lazio. In difesa Alvini potrebbe affidarsi ad Hendry, favorito su Bianchetti. In mezzo Ascacibar avrà verosimilmente la meglio su Escalante. Idea Buonaiuto dietro le due punte.

Come vedere Lecce-Cremonese in diretta tv e in streaming

Lecce-Cremonese, in programma domenica alle 15:00 allo stadio “Via del Mare” di Lecce, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Ha un costo mensile di 29,99 euro – 39,99 per la versione Plus – e non prevede alcun costo aggiuntivo né per l’attivazione né per l’eventuale disattivazione. A partire da questa stagione, tuttavia, tutti i match della Serie A saranno trasmessi in diretta tv anche su Sky attraverso il canale tematico Zona DAZN (canale 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento alla piattaforma streaming al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Match aperto, come ogni scontro salvezza che si rispetti. Il Lecce finora ha dimostrato di essere avanti rispetto alla Cremonese e parte leggermente favorito sui grigiorossi. Immaginiamo che entrambe riescano a trovare la via del gol almeno in un’occasione, nonostante i due attacchi per ora hanno fatto fatica a sbloccarsi. Un pareggio, risultato che esce fuori spesso nelle sfide tra neopromosse, non sarebbe una sorpresa.

Le probabili formazioni di Lecce-Cremonese

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Pezzella; Gonzalez, Hjulmand, Askildsen; Strefezza, Ceesay, Banda.

CREMONESE (3-4-1-2): Radu; Aiwu, Hendry, Lochoshvili; Sernicola, Meité, Ascacibar, Valeri; Buonaiuto; Dessers, Okereke.