Lazio-Spezia, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Lazio-Spezia è una partita dell’ottava giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

LAZIO – SPEZIA | domenica ore 12:30

Non ha alcuna intenzione di scendere dalle “montagne russe” la Lazio, che dopo la prima sosta riparte dal momentaneo quarto posto in classifica, appaiata ai campioni d’Italia del Milan. In campionato i biancocelesti finora hanno fatto meglio di tante altre big – ci riferiamo ad Inter, Juventus e Roma – e sono attardati di sole tre lunghezze dalla coppia di testa formata da Napoli e Atalanta. Eppure l’inizio di stagione della squadra di Maurizio Sarri continua ad essere caratterizzato da una preoccupante instabilità e soprattutto assenza di continuità. I due pareggi esterni con Torino e Sampdoria, lo scivolone interno con gli azzurri di Luciano Spalletti, per non parlare dell’inspiegabile crollo nel secondo match della fase a gironi dell’Europa League contro il Midtjylland, che in Danimarca ha sommerso di gol (5-1) Immobile e compagni.

Insomma, l’allenatore toscano non può ancora vedere il bicchiere mezzo pieno, anche se i suoi hanno subito risollevato la testa dopo la debacle danese portando a casa il primo successo in trasferta. Prima dello stop per gli impegni delle nazionali, la Lazio ha travolto la neopromossa Cremonese con un severo 0-4 in cui sono andati in gol, oltre ad Immobile, anche Milinkovic-Savic e Pedro. Al rientro per i capitolini c’è un’altra gara da non sbagliare, stavolta con lo Spezia di Luca Gotti. I liguri si presentano all’Olimpico sulle ali dell’entusiasmo per via della vittoria – la seconda stagionale dopo quella all’esordio con l’Empoli – nel derby regionale con la Sampdoria, battuta 2-1 al “Picco”. Gotti ha otto punti, tutti conquistati davanti al proprio pubblico. L’obiettivo adesso è sbloccarsi anche in trasferta: non sarà assolutamente facile farlo a Roma contro una squadra con cui lo Spezia ha sempre perso nei quattro precedenti giocati in massima serie.

Lazio-Spezia: le ultime notizie sulle formazioni

Rebus Immobile per Sarri. Il cannoniere della Lazio era stato costretto ad abbandonare il ritiro della nazionale – con tanto di polemica – a causa di un edema al bicipite femorale. La sua presenza contro lo Spezia resta incerta ed intanto il tecnico pensa di lanciare Cancellieri prima punta, nel tridente con Felipe Anderson e uno tra Pedro e Zaccagni. In mezzo Basic potrebbe spuntarla su Luis Alberto, mentre Marcos Antonio si candida per una maglia da titolare. Duello sulle fascia destra tra Lazzari e Hysaj.

Gotti si presenterà invece con lo stesso undici che due settimane fa ha sconfitto la Samp. In difesa c’è Kiwior, che in nazionale ha impressionato anche Lewandowski. L’unica novità potrebbe essere l’assenza di Kovalenko, infortunatosi con l’Ucraina.

Come vedere Lazio-Spezia in diretta tv e in streaming

Lazio-Spezia è in programma domenica alle 20:45 allo stadio Olimpico di Roma e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Ha un costo mensile di 29,99 euro – 39,99 per la versione Plus – e non prevede costi aggiuntivi né per l’attivazione né per l’eventuale disattivazione. Sarà possibile vedere Lazio-Spezia anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Quasi impossibile andare contro la Lazio: i biancocelesti in casa sono una sentenza – hanno perso solamente con il Napoli – mentre lo Spezia ha un rendimento disastroso lontano dal “Picco”. Difficile immaginare un risultato diverso da una loro vittoria. Non è da escludere, tuttavia, che lo Spezia riesca a segnare il suo primo gol in trasferta, approfittando delle amnesie una difesa non sempre granitica come quella capitolina.

Le probabili formazioni di Lazio-Spezia

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Marcos Antonio, Basic; Felipe Anderson, Cancellieri, Zaccagni.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Ampadu, Kiwior, Nikolaou; Holm, Agudelo, Bourabia, Ellertsson, Bastoni; Gyasi, Nzola.

Lo Spezia riuscirà a segnare almeno un gol? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 3-1