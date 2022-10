Empoli-Milan, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Formazioni ufficiali Empoli-Milan: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida del Castellani. Le ultime dritte.

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Empoli-Milan, gara valevole come il terzo anticipo dell’ottava giornata di Serie A. Dopo la vittoria del Napoli, gli uomini di Pioli vogliono rispondere subito, sebbene siano falcidiati da numerose assenze. Ecco le scelte di formazione:

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, De Winter, Luperto, Parisi; Haas, Grassi, Henderson; Pjaca; Lammers, Satriano

MILAN (4-2-3-1)Tatarusanu, Calabria, Kjaer, Tomori, Ballo-Toure, Bennacer, Tonali, Saelemaekers, De Ketelaere, Leão, Giroud.

Empoli-Milan, il pronostico marcatori

Non sarà sicuramente facile per i rossoneri venire a capo di una gara nella quale l’Empoli non snaturerà il proprio diktat tattico. Tuttavia, i toscani potrebbero lasciare molto campo da avversario: scenario adatto per le folate offensive di Rafa Leao, che potrebbe trovare un goal dei suoi in progressione. Tuttavia, occhio all’opzione De Ketelaere: il principe belga vuole sbloccarsi in campionato, e potrebbe farlo proprio questa sera.

Empoli-Milan, probabili ammoniti e tiratori

Come detto, i padroni di casa non resteranno a guardare e cercheranno di creare grattacapi alla retroguardia di Stefano Pioli. A tal proposito, Pjaca potrebbe sferrare almeno una conclusione nello specchio della porta avversaria. Haas possibile ammonito, così come Kjaer, apparso ancora lontano dal top della forma.