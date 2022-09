Empoli-Milan, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Empoli-Milan è una partita dell’ottava giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

EMPOLI – MILAN | sabato ore 20:45

In Toscana arriva un Milan ferito, che due settimane fa ha rimediato la sua prima delusione della stagione perdendo lo scontro diretto con il Napoli. Stefano Pioli ha poco da rimproverare ai suoi uomini, apparsi persino più ispirati e propositivi dei partenopei nella notte di San Siro, ma i rossoneri hanno pagato due disattenzioni della difesa: il rigore, poi trasformato da Politano, per via di un fallo di Dest su Kvaratskhelia e la troppa libertà lasciata da Tomori a Simeone, lesto ad approfittare di un assist al bacio di Mario Rui. Milan che non è stato capace di sfruttare l’inerzia generata dal pareggio di Giroud, quand’ormai sembrava ci fossero i presupposti per ribaltare la squadra di Luciano Spalletti.

Al di là della necessità di sistemare qualcosa in fase di non possesso palla, il Diavolo non ha dimostrato di essere inferiore al Napoli, anzi. Sono tre, adesso, i punti da rosicchiare al più presto alle prime della classe (gli azzurri e l’Atalanta) ma nel frattempo hanno operato il sorpasso anche Udinese e Lazio, facendo scivolare il Milan in quinta posizione. Pioli, a tre giorni dal suggestivo match di Champions League con il Chelsea – a Londra potrebbe anche ipotecare la qualificazione agli ottavi di finale – è di scena ad Empoli, un campo dove finora è passata esclusivamente la Roma di José Mourinho. Prima della sosta gli azzurri si sono sbloccati: dopo essere rimasti a secco di vittorie nelle prime sei giornate, il successo è arrivato contro una possibile diretta concorrente come il Bologna. La rete di capitan Bandinelli ha rovinato l’esordio sulla panchina rossoblù di Motta e regalato a Paolo Zanetti la prima gioia da quando, la scorsa estate, ha preso il posto di Aurelio Andreazzoli.

Empoli-Milan: le ultime notizie sulle formazioni

Durante la sosta Zanetti è riuscito a recuperare solamente Destro tra gli infortunati, che rimangono numerosi. Non si sa ancora quando sarà disponibile il giovane Baldanzi, mentre bisognerà ancora attende per Ebuehi, Ismajli e Tonelli. Probabile che Pjaca vinca il ballottaggio con Bajrami sulla trequarti, a centrocampo invece Haas avrà la meglio su Henderson e Grassi. Dietro, con Luperto, c’è l’ex Verona Walukiewicz.

Brutta tegola per Pioli l’infortunio patito da Maignan in nazionale. Il portiere francese resterà fuori almeno un mese. In questo frangente il tecnico emiliano si affiderà a Tatarusanu. Tornano a disposizione Calabria e Tonali, ma sarà assente Theo Hernandez a causa di uno stiramento farà le sue veci Ballo-Touré. Riecco Leao, assente contro il Napoli perché squalificato. A destra infine Messias dovrebbe prevalere su Saelemaekers.

Come vedere Empoli-Milan in diretta tv e in streaming

Empoli-Milan è in programma sabato alle 20:45 allo stadio “Castellani” di Empoli e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Ha un costo mensile di 29,99 euro – 39,99 per la versione Plus – e non prevede costi aggiuntivi né per l’attivazione né per l’eventuale disattivazione. Sarà possibile vedere Empoli-Milan anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Milan dovrebbe ripartire subito dopo lo stop interno con il Napoli e nella trasferta toscana arriveranno verosimilmente i tre punti, come del resto è avvenuto negli ultimi tre confronti con gli azzurri. Non sarà una gara avara di gol e immaginiamo un match molto simile a quello della passata stagione – terminò con un rocambolesco 2-4 – in cui anche l’Empoli riuscì a bucare la difesa rossonera, ancora lontana dal tornare invalicabile.

Le probabili formazioni di Empoli-Milan

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Walukiewicz, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Pjaca; Lammers, Satriano.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Ballo-Touré; Tonali, Bennacer; Messias, De Ketelaere, Leao; Giroud.

In Empoli-Milan le reti complessive saranno almeno tre? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-3